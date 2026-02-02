X!

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

Loic Perrin ja Marten-Chris Paalberg.
Loic Perrin ja Marten-Chris Paalberg. Autor/allikas: asse.fr
Eesti jalgpallikoondise ründaja Marten-Chris Paalbergi üleminek Pärnu Vaprusest Prantsusmaa esiliigaklubisse Saint-Etienne sai ametlikuks. Paalberg lõi uue tööandjaga käed 2028. aastani.

Paalberg tegi mullu pöörase läbimurdehooaja: ta lõi Vapruse eest Premium liigas 25 mänguga 15 väravat ning debüteeris aasta lõpus Eesti A-koondises. Paalbergi agent Harri Ojamaa kirjutas sotsiaalmeedias ülemineku kohta, et tegu on Eesti liiga ajaloo rekordsummaga – seega maksti Paalbergi eest rohkem kui 950 000 eurot, mille tasus Taani klubi Aalborg 1999. aastal Andres Operi eest FC Florale, kirjutab Soccernet.

"Ta ei ole veel füüsiliselt valmis mängija, aga Marten-Chris on oma vanuse kohta juba märkimisväärsete võimetega. Ta oli Eestis valmis kõrgliigass mängima ja on juba harjunud väravaid lööma. Tegu on ründajaga, kes töötab meeskonna nimel, aitab kaitsetöös ja pingutab. Seega sobib ta suhtumiselt meie meeskonda. Tal on veel vaja samme astuda, kuid anname talle aega ja toetame teda sellel teel," ütles Saint-Etienne'i spordidirektor Loic Perrin.

Prantsusmaa väljaande Peuple-Verti andmetel on Saint-Etienne'il Paalbergi liitmiseks olemas selgelt läbimõeldud plaan – esimesed mängud võib ta Prantsusmaa jalgpalli ja uue keskkonnaga harjumise nimel saada kirja duubelmeeskonnas ning talle kavatsetakse anda aega kohanemiseks ja arenemiseks, et temast mitte lühikeses ega pikas, vaid keskmises plaanis esindusmeeskonna ründaja teha.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

