Ametlik: Eesti jalgpallilootuse karjäär jätkub Prantsusmaal

Eelmisel Premium liiga hooajal 17-aastase noormehena esindusmeeskonnas põhiründajaks kerkinud ning Eesti meeste A-koondises debüüdi teinud Paalberg ütles pressiteate vahendusel, et välismaalt hakkas huvi tema vastu tekkima augustis.

"Neid emotsioone ei anna kirjeldada. See on see, millest oled noorest peale unistanud. Nüüd saan öelda, et olen väikese Marteni unistuse täitnud," kirjeldas ta 10-kordse Prantsusmaa meistriga liitumist.

Uue klubi valikul kõnetas Paalbergi selge plaan ja võimalus töötada meeste jalgpalli keskkonnas. "See projekt, mis nad mulle tutvustasid, kõnetas mind. Lisaks ka see, et ei ole akadeemia jalgpall, vaid mehed, mis on mulle suur, aga positiivne väljakutse."

Vapruse rolli oma kujunemisteekonnal hindab Paalberg väga kõrgelt. "Vaprus on olnud mu teine kodu. See on koht, kust tegin oma esimesed sammud jalgpallis ja kust sain oma esimese kogemuse meeste jalgpallis. Kõik sõbrad, kellega seda perioodi jagasin, jäävad igaveseks mulle meelde!".

2014. aastal Pärnu JK Vapruse juhatusega liitunud ning tänaseni klubi spordidirektori ametit pidav Karl Palatu lisas ajaloolise hetkel kohta järgnevat: "Tänane päev on meie klubiajaloo suurpäev. Nimelt saame ametlikult välja öelda, et meie Martenist sai Saint-Etienne mängija! Oleme klubis kõik ääretult uhked ning kindlad, et Saint-Etienne suudab Martenis oleva potentsiaali maksimaalselt realiseerida."

Saint-Etienne näol on tegemist ühe Prantsusmaa jalgpalli kõige edukama klubiga. Pikalt hoiti 10 tiitliga rekordit, kuid mõne aasta eest võttis rekordi endale Pariisi Saint-Germain, kellel on nüüdseks tiitleid ühtekokku 13. Hetkel mängib klubi Prantsusmaa esiliigas, kus asub 21 vooru järel viiendal kohal.