X!

Prantsusmaa kaitsja Digne siirdus PSG-sse

Jalgpall
Lucas Digne
Lucas Digne Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Prantsusmaa koondislane Lucas Digne, kes varem mängis Inglismaa klubi Aston Villa eest, jätkab oma karjääri Prantsusmaa klubi Paris Saint-Germaini ridades.

33-aastane vasakkaitsja sõlmis Prantsusmaa klubiga kolmeaastase lepingu.

Digne liitus Aston Villaga 2022. aastal. Oma karjääri alguses veetis ta kolm hooaega PSG-s.

Ta naaseb klubisse pärast kaheksat Inglismaal veedetud aastat.

"Tunnen suurt au, et saan naasta Paris Saint-Germaini pärast suurepärast kogemust, mis mul siin enam kui kümne aasta eest oli," sõnas Digne. "Mulle avaldab erilist muljet see, kuidas klubi on aastate jooksul arenenud."

Digne hakkab konkurentsi pakkuma põhikohaga vasakkaitsjale Nuno Mendesele.

Prantslane liitub PSG meeskonnaga, mis on võitnud Meistrite liiga kahel korral järjest – viimati alistati 2026. aasta finaalis penaltiseerias Arsenal.

Vasakkaitsja kuulus varem Aston Villa meeskonda, mis võitis eelmisel hooajal Euroopa liiga. Tegemist oli ka klubi esimese tiitliga 1996. aastast saati. 

Digne on kolmas põhimeeskonna mängija, kes sel hooajal Aston Villast lahkub. Varem on lahkunud Morgan Rogers, kes siirdus Chelseasse ja Youri Tielemans, kes jätkab karjääri Manchester Unitedis.

Toimetaja: Lisette Holst

premium liiga

jalgpalliuudised

18:39

Kolmandik Liverpoolist võib minna müügiks

18:18

Narva Trans hankis Espanyoli süsteemist sirgunud väravavahi

13:17

UEFA ja liitlased: juhtimine peab teenima, mitte kontrollima jalgpalli

10:42

Prantsusmaa kaitsja Digne siirdus PSG-sse

09:45

Kolm naiskonda jätkavad Meistriliiga tipus võrdsete punktidega

09.08

Levadia kurvastas nõmmekaid viie väravaga

09.08

Schjönning-Larsen kostitas Celticut väravaga

09.08

Paskotši aitas Gentil alustada liigahooaega võiduga

09.08

Mihhailovi klubi avas Slovakkias punktiarve

09.08

Taani väravavaht osutus Inglismaal läbimatuks müüriks

sport.err.ee uudised

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

19:45

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

19:20

Venemaa kergejõustiklased üritavad piirangutest kohtu abiga vabaneda

18:39

Kolmandik Liverpoolist võib minna müügiks

18:18

Narva Trans hankis Espanyoli süsteemist sirgunud väravavahi

17:30

Selgusid Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valiksarja mängudeks

17:01

Kaugushüppe valitseva maailmameistri EM lõppes kiire vigastusega

16:33

FOTOD | Kuldsed sõudjad jõudsid kodumaale

16:00

Eesti U-16 korvpallikoondis jätkab võidulainel

15:48

Bakkeni surma põhjus on endiselt teadmata

15:25

Adam Kelly ja Viola Hambidge EM-il edasi ei saanud

15:17

Kiltsi lennuväljal sõideti uus sõiduautode kiirusrekord

14:42

Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

14:09

Tribuntsov ja Zaitsev pääsesid EM-il poolfinaali

13:49

Kivikas kordas EM-il Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud

13:17

UEFA ja liitlased: juhtimine peab teenima, mitte kontrollima jalgpalli

loetumad

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

09.08

Suri Lionel Messi isa ja agent

09.08

Eesti jaht võitis maineka Hispaania kuninga regati

09.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega USA-s kindla esikohaga

13:49

Kivikas kordas EM-il Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud

15:25

Adam Kelly ja Viola Hambidge EM-il edasi ei saanud

08:13

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

09.08

Taani väravavaht osutus Inglismaal läbimatuks müüriks

09.08

Kergejõustiku EM-i avapäeval tuleb starti neli Eesti sportlast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo