Prantsusmaa kaitsja Digne siirdus PSG-sse

Prantsusmaa koondislane Lucas Digne, kes varem mängis Inglismaa klubi Aston Villa eest, jätkab oma karjääri Prantsusmaa klubi Paris Saint-Germaini ridades.

33-aastane vasakkaitsja sõlmis Prantsusmaa klubiga kolmeaastase lepingu.

Digne liitus Aston Villaga 2022. aastal. Oma karjääri alguses veetis ta kolm hooaega PSG-s.

Ta naaseb klubisse pärast kaheksat Inglismaal veedetud aastat.

"Tunnen suurt au, et saan naasta Paris Saint-Germaini pärast suurepärast kogemust, mis mul siin enam kui kümne aasta eest oli," sõnas Digne. "Mulle avaldab erilist muljet see, kuidas klubi on aastate jooksul arenenud."

Digne hakkab konkurentsi pakkuma põhikohaga vasakkaitsjale Nuno Mendesele.

Prantslane liitub PSG meeskonnaga, mis on võitnud Meistrite liiga kahel korral järjest – viimati alistati 2026. aasta finaalis penaltiseerias Arsenal.

Vasakkaitsja kuulus varem Aston Villa meeskonda, mis võitis eelmisel hooajal Euroopa liiga. Tegemist oli ka klubi esimese tiitliga 1996. aastast saati.

Digne on kolmas põhimeeskonna mängija, kes sel hooajal Aston Villast lahkub. Varem on lahkunud Morgan Rogers, kes siirdus Chelseasse ja Youri Tielemans, kes jätkab karjääri Manchester Unitedis.