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Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

Jalgpall
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Jalgpall

Prantsusmaa esiliigaklubi Guingamp teatas kolmapäeva hilisõhtul, et nende mängija Kenzo Kies suri vaid 21 aasta vanuselt.

BBC kirjutab, et Guingampist pärit jalgpallur läks esmaspäeval sõpradega Lyoni lähedal jõkke ujuma, kuid neli noormeest jäid tugeva veevooluga hätta ning vajasid päästjate abi. Paraku ei leitud 21-aastast Kiesi esialgu jõest üles ning haiglasse jõudes ei õnnestunud enam tema elu päästa.

Guingampi klubi teatas mängija surmast kolmapäeva õhtul. "En Avant Guingamp avaldab sügavat kaastunnet Kenzo Kiesi perekonnale ja tema lähedastele, pakume neile sel valusal perioodil kõikvõimalike tuge," kirjutas klubi ühismeedias.

Kies kasvas Lyonis ning mängis noorena ka Lyoni akadeemias, liitudes seejärel Saint-Etienne'i noorteklubiga. Ta esindas kaks hooaega Saint-Etienne duublit, aga kolis eelmisel suvel Guingampi duublisse, kelle eest käis eelmisel hooajal väljakul neljas mängus.

Vaid 21-aastaselt meie seast lahkunud mängijale tegi järelehüüde ka Saint-Etienne'i klubi. "Seitse aastat meie juures veetnud talendikas mängija ja viisakas noormees Kenzo Kies on oma elu kaotanud," kinnitas klubi. "Saint-Etienne avaldab kaastunnet tema lähedastele ning neile mängijatele ja treeneritele, kes temaga kokku puutusid. Kenzo, L'Etrat' treeningkeskuse koridorides ei unustata sind eales."

Lääne-Euroopat tabanud ränk kuumalaine on juba purustanud soojarekordeid ning temperatuurid Prantsusmaal on kerkinud üle 40 kraadi. Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu teatas nädala alguses, et kuumalaine ajal on uppunud vähemalt 40 inimest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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