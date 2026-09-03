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Paalberg naaseb platsile lähinädalatel

Jalgpall
Marten-Chris Paalberg.
Marten-Chris Paalberg. Autor/allikas: ASSE - Association Sportive de Saint-Etienne/Facebook
Jalgpall

Veebruaris Prantsusmaa esiliigaklubi Saint-Etienne'iga liitunud Marten-Chris Paalberg on viimaks lähedal, et võistlusmängudes platsile saada.

Esimese poolaasta jooksul sai Paalberg kokku kuu aja jagu võistkonnaga treenida ja enda jaoks kinnituse, et tase on jõukohane, kuid vasakut põlve vaevanud mure ei lubanud tal eelmise hooaja jooksul mängudeks platsile jõuda, kirjutab Soccernet.

"Taastumine on läinud pigem plaanipäraselt, vahepeal mingid tagasilöögid olid, kus tundsin midagi, mida varem ei tundnud, aga mulle öeldi, et see normaalne, kui sellised asjad juhtuvad ja osa protsessist," rääkis Paalberg.

Esialgu treenib Paalberg koos duubelmeeskonnaga ning kogub esimesed mänguminutid Prantsusmaa tugevuselt viiendal liigatasemel. "Sel nädalal teen trenni osaliselt kaasa, aga järgmisel nädalal juba täielikult. Seejärel saab juba ka mängimise poole vaadata," märkis ta.

Saint-Etienne jättis üleminekuakna lõpus hüvasti kahe ründajaga. "Minu jaoks ei muutnud midagi. Teen igapäevaselt oma tööd maksimaalselt ja näitan ennast nii heast küljest kui võimalik."

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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