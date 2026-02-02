Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

Eesti korvpalluritel oli Euroopa kõrgliigades edukas õhtu, kõige enam paistsid silma Kregor Hermet ja Sander Raieste, kelle klubid teenisid koduses kõrgliigas võidu Euroliiga tiimi üle.

Aasta alguses Dijoniga liitunud Hermet korraldas Villeurbanne'i ASVEL-i vastu väikestviisi viskekontserdi, püstitades 18 punktiga (kahesed 3/4, kolmesed 2/2, vabavisked 6/8) oma Prantsusmaa kõrgliiga punktirekordi. Dijoni 99:90 (24:24, 24:12, 27:27, 24:27) võidus jäi eestlase arvele 22 ja poole minutiga veel kolm lauapalli (üks ründelauas), üks vaheltlõige, aga endine Kalev/Cramo äär tegi ka kolm pallikaotust ja sai vead täis.

Tiimikaaslane Jordan Barnett tegi 18 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, David Holston ja Axel Julien lisasid 17 punkti, Holston kogus lisaks kuus korvisöötu, Julien seitse lauapalli. Üleplatsimees oli ASVEL-i colombialasest tagamees Braian Angola, kes viskas 23 punkti.

Dijon jätkab Prantsusmaa kõrgliigas kümnendal ehk viimasel play-in'i kohal, hooaja peale on teenitud kaheksa võitu ja kümme kaotust. Üheksandal real asetsev Chalon (9-9) jääb ühe võidu kaugusele, aga Nancy (7-11) on samas kohe kannul.

Sander Raieste sai samuti Euroliiga klubi üle võitu tähistada, kui Murcia alistas Hispaania kõrgliigas võimsa Barcelona ühe punktiga. Murcia jäi juba avaveerandil 16-punktilisse kaotusseisu ning oli sisuliselt terve mängu tagaajaja rollis, aga ronis otsustaval veerandil august välja ja sai mängu lõpus 8:1 spurdi toel 84:83 (18:30, 24:21, 19:17, 23:15) võidu.

Pea 22 minutit tööd rüganud eestlase statistiline panus jäi tagasihoidlikuks, Raieste haaras kolm lauda ja jagas ühe resultatiivse söödu, kuid +/- näitaja oli selle ajaga -1. Devontae Cacok viskas võidumängus 23 punkti, David DeJulius lisas 19 punkti. Barcelona parim oli 15 punkti ja üheksa korvisöötu kogunud Nicolas Laprovittola.

Murcia jätkab 12 võidu ja kuue kaotusega Hispaania kõrgliigas neljandal real, Barcelona on sama tulemusega kolmas ja Unicaja sama tulemusega viies. Henri Drell ja Badalona Joventut on kümne võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandad.

Leemet Böckler ja Krosno suutsid Poola kõrgliigas oma kuuemängulise kaotusteseeria lõpetada, kui võõrsil alistati Lublini Start 95:87 (30:20, 29:19, 17:27, 19:21). Eestlane kogus 21 minutiga kuus punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/3, vabavisked 2/2), kaks lauapalli ja ühe korvisöödu.

Alates 18. detsembrist esimese võidu teeninud Krosno jätkab siiski kolme võidu ja 15 kaotusega liigatabeli viimasel real.

Leedu kõrgliigas polnud eestlastel aga kõige rõõmsam päev, sest nii Kristian Kullamäe kui Mihkel Kirves pidid kaotusega leppima. Kullamäe ja Lietkabelis jäid koduväljakul Gargzdaile alla tulemusega 70:79 (18:20, 12:16, 16:24, 24:19), Kirves ja Jonava said võõrsil Kaunase Žalgiriselt 91:104 (21:35, 24:21, 23:31, 23:17) kaotuse.

Kirvese +/- näitaja oli kindlas kaotuses lausa +16, ääremehe arvele jäi 24 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2), neli lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Kullamäe kogus 23 minutiga 11 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 3/7), kolm lauda ja ühe korvisöödu.

Kullamäe ja Lietkabelis on kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega kuuendal kohal, aga ees on kaks täpselt sama tulemusega tiimi. Kirves ja Jonava jätkavad kahe võidu ja 14 kaotusega tabeli põhjas.