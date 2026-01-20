Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

Providence oli kohtumise normaalajal mõned sekundid enne lõppu juhtimas 94:91, aga siis andis eestlane valesöödu, vastaste Nigel Jamesile tehti viga ja ta tabas kõik kolm vabaviset.

Lisaajal paistis eestlane positiivselt silma, andes otsustavatel hetkedel kaks resultatiivset söötu. Paraku tema viimase sekundi hädavise ei tabanud ja leppida tuli napi kaotusega.

Kokkuvõttes viskas eestlane aga 26 punkti (kahesed 1/3, kaugvisked 6/15, vabavisked 6/6), mis tähistab taas tema rekordit NCAA liigas. 10. jaanuaril ületas ta esimest korda 20 punkti piiri (21), kordas seda neli päeva hiljem ja viskas siis 17. jaanuaril Creightoni vastu 24 silma.

Marquette'i vastu viibis Vaaks platsil 40 minutit, hankis ka ühe lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, pani ühe kulbi, kaotas neli korda palli ja tegi kaks viga.

Meeskonna tulemuslikeim oli siiski 27 punkti kogunud Jaylin Sellers. Võitjate ridades korjas James koguni 38 silma.

Karl Markus Poom viskas 16 punkti, võttis kaks lauapalli ja jagas kolm resultatiivset söötu, kuid Northern Arizona kaotas siiski kodus Montanale 72:98 (36:50).

Kaspar Sepp viskas kolm punkti, haaras kuus lauapalli ja jagas viis tulemuslikku söötu ning aitas Cornelli võõrsil 89:67 (45:28) võidule Browni üle.