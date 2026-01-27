Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

Ralf Aron osales Mercedese tehasetiimi liikmena võidusõidus GTD-klassis Lone Star Racing võistkonna Mercedes-AMG GT3 autoga. Kvalifikatsioonis oma klassi kaheksanda aja välja sõitnud meeskond, kuhu lisaks Ralfile kuulusid ka Scott Andrews, Lin Hodenius ja James Roe, alustas võistlust edukalt ning vähehaaval parandati oma stardikohta, vahendab autosport.ee.

Öö saabudes mattus Floridas asuv Daytona tavarada, millest suurema osa moodustab kuulus trekk, udusse ja ohutuse eesmärgil saadeti rajale turvaauto. Lõpuks sõideti turvaauto taga praktiliselt kuni hommikuni ehk siis kuus ja pool tundi. Paar tundi enne võistluse lõppu, mil Mercedese roolis kihutas parajasti Aron, tegi aga tiim ühe järjekordse turvaauto perioodil apsu, mis röövis tõenäoliselt võimaluse lõpetada võistlus oma klassi esikolmikus ja tiim pidi leppima kuuenda kohaga.

"Kui sõitmata oli veel umbes kaks ja poolt tundi ning olin just auto üle võtnud, algas uuesti üks kollaste lippude periood. Meile oleks see pidanud ülihea olukord olema, sest olime just boksis käinud ja konkurentide boksipeatustega oleksime pidanud kõvasti ettepoole tõusma," rääkis Aron.

"Aga inseneridel oli infosüsteem maas ja me ei teadnud, kas teeme ka pass-around'i (olukord, kus klassi liidrist eespool sõitvatel autodel lubatakse turvaautost mööduda - toim). Insenerid ütlesid, et me seda ei tee, aga siis järsku hakkasid teised meist mööda sõitma ja saime aru, et oleksime ikka pidanud pass-around'i tegema," lisas ta. "Eks me veel analüüsime, kus me oleksime ilma eksimuseta olnud, aga tõenäoliselt üsna eesotsas."

Jüri Vips osales ööpäevasel kihutamisel GTDPRO klassi tiimi RLL Team McLaren autol McLaren 720S GT3 EVO ja meeskond saavutas kvalifikatsioonis teise stardikoha oma klassi autode seas. Kolmandal võistlustunnil, mil boksipeatuses oli autosse istunud parajasti just Jüri, tekkis autol probleem rehvirõhuanduriga. Kuna boksis ei suudetud riket kõrvaldada, lükati auto garaaži, kus remondiks kulus mitmekümne ringi jagu aega.

Rajale naastes oldi oma klassi liidritest juba 21 ringi maas ja lõpuks saavutas meeskond, kuhu lisaks Vipsile kuulusid ka Max Esterson, Nikita Johnson ja Dean MacDonald klassis 12. koha.

"Rehvirõhuanduri probleemist oli tõesti kahju, sest alustasime healt positsioonilt ning me näitasime suurepärast kiirust, ja seetõttu oli pettumus suur," kommenteeris Vips pressiteate vahendusel. "Samas oli see minu esimese kestvussõidu kohta fantastiline kogemus. Mulle oli see ka esimene kord osaleda mitme erineva autode kategooriaga võidusõidus, mis oli väga lõbus. Positiivset oli palju, eriti elamuse mõttes. Suur tänu kõigile RLL-i tiimis ja McLarenis."