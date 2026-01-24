Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

X!

Korvpall
Korvpall

Optibet Eesti-Läti korvpalliliigas teenisid laupäeval võidulisa võõrsil mänginud BC Kalev/Cramo ja TalTech/Alexela.

Kalev/Cramo sõitis külla Keila Coolbetile, kellest saadi jagu koguni 111:68 (21:17, 31:19, 31:22, 28:10). Kalevlased tegid otsustava äramineku teise veerandi alguses, kui 11:0 vahespurdi toel kasvatati vahe 17 punkti peale (37:20).

Mõlemad meeskonnad olid raskustes kolmepunktijoone tagant. Kalev tabas 20 kaugviskest kuus (30%) ning Coolbetil läbis 28 sooritusest korvirõnga vaid neli (14%). Lisaks kolmestele oli Coolbeti murekohaks ka pallikaotused, mida tehti 19 (Kalev 12). Kalev jäi lauavõitluses kindlalt peale 41-31.

Hugo Toom viskas võitjate parimana 21 punkti ja jagas kuus korvisöötu ning Anrijs Miška sooritas kaksikduubli 20 punkti ja 11 lauapalliga. Coolbeti resultatiivseimana kogus 15 silma Ralf Küttis.

Kalev asub turniiritabelis kuuendal kohal (12-6), 13. järjestikuse kaotuse vastu võtnud Coolbet on viimasel ehk 14. kohal (2-16).

TalTech/Alexela oli võõras saalis üle Transcom Pärnust numbritega 83:76 (16:16, 20:22, 20:13, 27:25). Külaliste võidus kandis põhiraskust Oliver Metsalu, kes viskas 20 punkti, võttis viis lauapalli ja andis kolm tulemuslikku söötu. Oliver Suurorg, Taavi Jurkatamm ja Siim-Markus Post panustasid kõik 14 punkti. Pärnu mänguvankrit vedas Hendrik Eelmäe 20 punkti ja 11 lauapalliga.

TalTech hoiab tabelis viiendat (13-6) ja Pärnu üheksandat kohta (8-10).

Toimetaja: Henrik Laever

