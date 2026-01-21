Mitmete puudujatega Viimsi sai Ogre üle magusa võidu, edukas ka Keila KK

Korvpalli Eesti-Läti liigas läks mõlema kolmapäeval võistlustules olnud Eesti klubi mäng Läti meeskonna vastu nugadele, aga nii Viimsi kui Keila KK said võidu kätte.

Viimsi alustas kodusaalis BK Ogre (9-10) vastu mängu keerulises olukorras, sest vigastuste tõttu pidid kohtumise vahele jätma nii Kristjan Kokk, Espen Mägi kui Karmo Kilk ning võistkonna liidrid said lühikese pingi tõttu pika tööpäeva.

Sellele vaatamata oli mäng väga tasavägine - kuni külalismeeskond hoidis otsustaval veerandajal Viimsit üle kahe ja poole minuti kuival ning läks ise 2.23 enne lõpusireeni 76:69 juhtima. Kodumeeskond vastas aga ise samaga, kui lubas allesjäänud aja jooksul vastastel visata ühe punkti ning tagas Kaspar Kuusmaa tabava kaugviske toel 78:77 võidu.

Nii Kuusmaa kui Kevin Baker veetsid väljakul 35 minutit, ameeriklase arvele jäi 22 punkti ja kaheksa lauapalli ning eestlane panustas 16 punkti (visked 7/20, kaugvisked 2/10) ja kümne resultatiivse sööduga. Kolmas võitu suure panuse andnud algviisiklane Jorgen Rikberg kogus 32 minutiga 20 punkti.

Keila alustas võõrsil BK Liepaja (3-14) vastu otsustavat veerandaega üheksapunktilises eduseisus ja läks ka 78:69 ette, siis jäädi enam kui neljaks minutiks kuivale ja kodumeeskond jõudis kaks minutit enne lõpusireeni viigini. Keila õnneks ei suutnud Liepaja mängu lõpus oma rünnakuid ära kasutada ning Jeremiah Paige'i ja Patrik Peemoti vabavisked tõid neile lõpuks 86:82 võidu.

Eesti-Läti korvpalliliiga resultatiivseim mees Quion Burns mängis kolmapäeval kõik 40 minutit ja kogus selle ajaga 30 punkti. Paige lisas 23 punkti ja üheksa lauapalli, Peemot 20 punkti. Ülejäänud Keila mehed said kokku 13 silma.

Mõlemad Eesti meeskonad lõpetasid ühtlasi kolmemängulise kaotusteseeria ja jagavad tabelis kümnendat kohta. Nende ees oleval Pärnul on neli võitu enam.