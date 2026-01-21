X!

Mitmete puudujatega Viimsi sai Ogre üle magusa võidu, edukas ka Keila KK

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Viimsi KK – Keila Coolbet
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Viimsi KK – Keila Coolbet Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas läks mõlema kolmapäeval võistlustules olnud Eesti klubi mäng Läti meeskonna vastu nugadele, aga nii Viimsi kui Keila KK said võidu kätte.

Viimsi alustas kodusaalis BK Ogre (9-10) vastu mängu keerulises olukorras, sest vigastuste tõttu pidid kohtumise vahele jätma nii Kristjan Kokk, Espen Mägi kui Karmo Kilk ning võistkonna liidrid said lühikese pingi tõttu pika tööpäeva.

Sellele vaatamata oli mäng väga tasavägine - kuni külalismeeskond hoidis otsustaval veerandajal Viimsit üle kahe ja poole minuti kuival ning läks ise 2.23 enne lõpusireeni 76:69 juhtima. Kodumeeskond vastas aga ise samaga, kui lubas allesjäänud aja jooksul vastastel visata ühe punkti ning tagas Kaspar Kuusmaa tabava kaugviske toel 78:77 võidu.

Nii Kuusmaa kui Kevin Baker veetsid väljakul 35 minutit, ameeriklase arvele jäi 22 punkti ja kaheksa lauapalli ning eestlane panustas 16 punkti (visked 7/20, kaugvisked 2/10) ja kümne resultatiivse sööduga. Kolmas võitu suure panuse andnud algviisiklane Jorgen Rikberg kogus 32 minutiga 20 punkti.

Keila alustas võõrsil BK Liepaja (3-14) vastu otsustavat veerandaega üheksapunktilises eduseisus ja läks ka 78:69 ette, siis jäädi enam kui neljaks minutiks kuivale ja kodumeeskond jõudis kaks minutit enne lõpusireeni viigini. Keila õnneks ei suutnud Liepaja mängu lõpus oma rünnakuid ära kasutada ning Jeremiah Paige'i ja Patrik Peemoti vabavisked tõid neile lõpuks 86:82 võidu.

Eesti-Läti korvpalliliiga resultatiivseim mees Quion Burns mängis kolmapäeval kõik 40 minutit ja kogus selle ajaga 30 punkti. Paige lisas 23 punkti ja üheksa lauapalli, Peemot 20 punkti. Ülejäänud Keila mehed said kokku 13 silma.

Mõlemad Eesti meeskonad lõpetasid ühtlasi kolmemängulise kaotusteseeria ja jagavad tabelis kümnendat kohta. Nende ees oleval Pärnul on neli võitu enam.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21.01

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

21.01

Mitmete puudujatega Viimsi sai Ogre üle magusa võidu, edukas ka Keila KK

21.01

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

21.01

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

21.01

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

21.01

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

20.01

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

20.01

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20.01

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

20.01

LeBroni imeline seeria lõppes

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

videod

sport.err.ee uudised

21.01

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

21.01

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

21.01

ETV spordisaade, 21. jaanuar

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

21.01

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21.01

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

21.01

Mitmete puudujatega Viimsi sai Ogre üle magusa võidu, edukas ka Keila KK

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

21.01

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

21.01

Korvpallihullu Indiana jalgpallimeeskond tegi muinasjutulise ümbersünni

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

21.01

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

loetumad

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

21.01

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

21.01

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

21.01

Guardiola: kõik läheb valesti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo