X!

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

Kergejõustik
Ann Marii Kivikas.
Ann Marii Kivikas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Sprinter Ann Marii Kivikas tegi uue hooaja avavõistluse Luksemburgis, kus nihutas pühapäeval oma 200 meetri jooksu siserekordit.

Välitingimustes mullu Tamperes Eesti rekordi 23,04 peale viinud Kivikas sai pühapäeval kirja aja 23,78, millega tõusis Eesti kõigi aegade siseedetabelis Marielle Kleemeieriga jagama teist kohta. Katrin Käärti 2002. aastal sise-EM-il püstitatud Eesti rekord jääb 17 sajandiku kaugusele.

Luksemburgis võistles ka Anna Maria Millend, kes kordas naiste 60 m tõkkejooksus oma eelmisel nädalal joostud isiklikku rekordit 8,28. Samal võistlusel viis Kreete Verlin täpselt aasta aega tagasi Eesti rekordi 8,06 peale.

Allika Inkeri Moser tegi neli õnnestunud hüpet järjest, neist viimane kõrgusel 4.40 ja see andis talle naiste teivashüppevõistlusel neljanda koha. Esimesed kolm naist ületasid 4.45, esikoht läks prantslannale Berenice Petit'le.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kergejõustiku uudised

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

17.01

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

14.01

Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

12.01

Selgusid uue aasta esimesed kergejõustiku Eesti meistrid

12.01

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

08.01

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

29.12

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

26.12

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

18.12

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

18.12

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

16.12

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

14.12

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11.12

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja avaetapp Võrus

08.12

Keenia maratoonarid tõstsid Valencias ajaloolist edetabelit ümber

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

sport.err.ee uudised

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

14:56

Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

12:55

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

12:45

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

12:14

Vaprus ja Flora mängisid Taliturniiri avaringis viiki

11:56

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

11:12

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

09:58

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

09:30

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, seejärel kaks edasi

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

18.01

ETV spordisaade, 18. jaanuar

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo