Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

Sprinter Ann Marii Kivikas tegi uue hooaja avavõistluse Luksemburgis, kus nihutas pühapäeval oma 200 meetri jooksu siserekordit.

Välitingimustes mullu Tamperes Eesti rekordi 23,04 peale viinud Kivikas sai pühapäeval kirja aja 23,78, millega tõusis Eesti kõigi aegade siseedetabelis Marielle Kleemeieriga jagama teist kohta. Katrin Käärti 2002. aastal sise-EM-il püstitatud Eesti rekord jääb 17 sajandiku kaugusele.

Luksemburgis võistles ka Anna Maria Millend, kes kordas naiste 60 m tõkkejooksus oma eelmisel nädalal joostud isiklikku rekordit 8,28. Samal võistlusel viis Kreete Verlin täpselt aasta aega tagasi Eesti rekordi 8,06 peale.

Allika Inkeri Moser tegi neli õnnestunud hüpet järjest, neist viimane kõrgusel 4.40 ja see andis talle naiste teivashüppevõistlusel neljanda koha. Esimesed kolm naist ületasid 4.45, esikoht läks prantslannale Berenice Petit'le.