Millend kerkis kõigi aegade edetabelis Baltast mööda kolmandaks

Ühtlasi parandas 21-aastane tallinlanna seitsme sajandikuga enda nimele kuuluvat U-23 vanuseklassi Eesti rekordit, vahendab Õhtuleht.

Maris Mägi juhendamisel harjutava Millendi 60 meetri tõkkejooksu isiklik rekord enne käimasolevat hooaega oli 8,36. 11. jaanuaril püstitas ta Tallinnas tippmargiks 8,28, jooksis sama aja välja nädal aega hiljem Luksemburgis ning läbis eelmisel pühapäeval võistlusmaa 8,19-ga.

60 meetri tõkkejooksu Eesti rekordinaiseks on Kreete Verlin eelmisel nädalal talvistel karikavõistlustel joostud 8,05-ga, talle järgneb Diana Suumann (8,07). Millend tõusis oma laupäevase tulemusega kolmandaks ja edestab nüüd endist Eesti rekordi omanikku Ksenija Baltat (8,16).