Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

Võimalikud probleemid ilmnesid juba enne finaali algust. Senegali mängijad pidid reedel rongiga Rabati jõudes end fännihordidest läbi murdma, lisaks kritiseeris Senegali alaliit neile Maroko poolt määratud hotelli ning seda, et võõrustajad ei pakkunud neile võimalust oma baasis treeningväljakut kasutada.

"Mis juhtus eile, ei ole normaalne," rääkis Senegali peatreener Pape Thiaw laupäevasel finaalieelsel pressikonverentsil. "Arvestades, kui palju inimesi seal oli, oleks võinud juhtuda mida tahes. Minu mängijad võinuks ohtu sattuda. Sellist asja ei tohiks kahe vennasriigi vahel juhtuda," lisas ta.

Pingeid lisas finaali eel ka see, et paljude kohalike, aga ka välismaiste ajakirjanike ning vaatajate arvates on kohtunikud turniiri käigus Marokot soosinud. Tempokalt, aga väravateta möödunud pühapäevase finaali lõpp kujunes vastuoluliseks ja lisas õli tulle: lisaminutitel jättis peakohtunik Jean-Jacques Ndala Senegali rünnaku käigus tehtud vea tõttu esmalt lugemata Ismaila Sarri värava ning määras siis teisel pool väljakut pärast videokorduse vaatamist Maroko kasuks penalti.

Maruvihane Thiaw käsutas oma mängijad väljakult ära riietusruumi, kust naasti meeskonna staari Sadio Mane utsitamisel mitu minutit hiljem. Turniiri edukaim väravakütt, Madridi Reali ääreründaja Brahim Diaz saatis pehme penalti otse Edouard Mendyle kätte, järgnenud lisaaja neljandal minutil lõi Pape Gueye suurepärase värava, mis jäi ka kohtumise ainsaks. Senegal on viimasest kolmest Aafrika karikaturniirist võitnud kaks.

Maroko peatreener Walid Regragui kritiseeris finaali järel Senegali käitumist teravalt. "Imidž, mida oleme Aafrikast edastanud, on häbiväärne. Treener, kes käsutab oma mängijad väljakult ära... see, mida Pape tegi, ei austa Aafrikat. See ei olnud härrasmehelik. Aga ta on meister ja võib öelda, mida tahes," hurjutas Regragui kolleegi, jättes lisamata, et Maroko pallipoisid ja isegi mängijad (!) tegelesid turniiri jooksul vastasmeeskondade väravavahtide heidutamisega, näiteks varastades värava tagant nende rätikuid ja pudeleid.

"Me ei nõustunud otsustega," kommenteeris Thiaw mängujärgsel pressikonverentsil juhtunut. "Ma ei taha kõiki intsidente uuesti läbi elada. Vabandan jalgpalli ees. Pärast mõttepausi tulime väljakule tagasi. Sündmuste keerises võib erinevalt reageerida. Lepime kohtunike eksimustega: me ei oleks pidanud lahkuma, aga nüüd on see tehtud ja saame jalgpalli ees vaid vabandada," lisas Senegali peatreener.