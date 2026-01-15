Aafrika jalgpallimeistri selgitavad Maroko ja Senegal

Maroko ja Nigeeria vahelises poolfinaalis jäid Rabatis 120 minuti jooksul väravad löömata. Kuigi paremad võimalused olid turniiri võõrustajal, tegi Nigeeria väravavaht Stanley Nwabali mitu head tõrjet, aga kolmekordsetest võitjatest superkotkad ei suutnud ise Maroko väravat eriliselt ohustada.

Penaltiseerias tõrjus Yassine Bounou kaks Nigeeria 11 meetri karistuslööki ning otsustava palli saatis võrku Youssef En-Nesyri. Viimastel aastatel maailma jalgpalli absoluutsesse tippu murdnud Maroko on Aafrika parimaks kroonitud vaid korra, 1976. aastal, ning pole finaalis mänginud alates 2004. aastast, mil finaalis kaotati Tuneesiale.

Kolmapäeval esimesena lõppenud poolfinaalis kontrollis Senegal Egiptuse vastu kogu mängu, aga ei suutnud kaitseliini lahti muukida enne, kui Sadio Mane 78. minuti tabamus otsustavaks sai. Kontinendi edukaim koondis Egiptus suutis alles kaotusseisu jäädes võimalusi luua, aga väravani ei jõudnud ja nii selgitavad pühapäeval Rabatis võitja Senegal ja Maroko.