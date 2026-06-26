Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi

Kuigi Norra ja Prantsusmaa võitsid I-alagrupis oma kaks esimest mängu ja reedeses kohtumises oli laual grupi võit, tegi Norra peatreener Stale Solbakken teise matšiga võrreldes lausa kümme vahetust ja jättis kõik koondise põhitegijad pingile. Didier Deschamps - kes oli reedel kodumaal oma ema matustel - aga jätkas tugeva koosseisuga.

Tasemevahet oli näha kohe avavilest. Kylian Mbappe lõi vaid 20 sekundit kestnud mängu järel latti ja andis siis seitsmendal minutil keskväljalt ilusa läbisöödu Ousmane Dembelele, kes viis Prantsusmaa juhtima.

Valitsev Ballon d'Or'i võitja lisas siis 20. minutil paremalt äärelt sisse purjetades oma teise tabamuse, kohe pärast lahtilööki jäi Prantsusmaa kaitse uniseks ning Thelo Aasgaard kahandas Norra kaotusseisu, ent Dembele vormistas 32. minutil oma kübaratriki. Prantsusmaa oleks avapoolajal võinud lüüa viis-kuus väravat, aga kahel korral tõrjus Norra puurivaht Egil Selvik prantslaste üks-üks olukorra.

Väravavõimalusi oli ka Norra vahetusmeestel, neist parima raiskas kohe teise poolaja alguses Jörgen Strand Larsen, kelle kehva penalti tõrjus Mike Maignan. Teine kolmveerandtund enam sellist särtsu ei pakkunud, Mbappel jäi oma värav löömata, ent punkti pani kohtumisele Desire Doue pealöök matši neljandal lisaminutil.

Samal ajal toimunud mängus viis Habib Diarra Senegali juba neljandal minutil juhtima ja Iraagi jaoks läksid asjad kiirelt allamäge, sest vaid üheksa minutit hiljem jäädi Rebin Sulaka punase kaardi järel väljakule kümnekesi.

Kui 45 minutit pidas Iraagi kaitse vähemuses hästi vastu, läks neil teise poolaja keskpaigast raskeks ja Senegal võttis lõpuks 5:0 võidu: 56. minutil lõi Senegali teise Ismaila Sarr, 59. ja 71. minutil sahistas võrku vahetusmees Pape Gueye ning 82. minutil vormistas lõppskoori Iliman Ndiaye ilus kauglöök. Tulemus on ka ajalooline, sest esimest korda lõi Aafrika koondis MM-finaalturniiril ühes mängus viis väravat.

Enne mängu:

Nii Norra kui Prantsusmaa võitsid I-grupis oma kaks esimest mängu ning koondiste superstaarid on seni neile püstitatud ootusi täitnud: Erling Haalandil ja Kylian Mbappel on mõlemal kahe mänguga kirjas neli väravat.

Meeskondade koosseise vaadates on reedene mäng ilmselt üks alagrupiturniiri oodatumaid. Sellele viitab ka Guardian, kes toob välja, et jalgpallianalüütilise veebilehe Transfermarkt põhjal pole üheski teises 71 MM-i alagrupimängus kahe koondise turuväärtused nii kõrged kui Norra ja Prantsusmaa omad.

Mõlemad on edasipääsu juba taganud, aga mängus on I-alagrupi võit: et Prantsusmaa väravate vahe on +5 ja Norral +4, piisab prantslastele reedel ka viigist. I-grupi võitja läheb 30. juunil New Jerseys esimeses play-off'i ringis vastamisi C-, D-, F-, G- või H-alagrupi kolmanda koha võistkonnaga, teise koha omanik teab igal juhul, et nende vastaseks on Elevandiluurannik.

Norra peatreeneri Stale Solbakkeni sõnul on nende mõtted juba 1/16-finaalis ning reedeses mängus saavad paljud põhimehed puhkust. "Me ei tea, kui palju mänge me siin MM-il saame. On sada protsenti kindel, et peame 1/16-finaaliks olema vaimselt ja füüsiliselt välja puhanud, sest võib-olla on meil vaja mängida lisaaega või penalteid. Võib ju öelda, et mängijad on harjunud iga kolme päeva tagant väljakule tulema, aga MM-il lisandub veel eriline pinge," sõnas Norra juhendaja.

"Meil on väga hea meel, et meil on kuus punkti koos. Saame Prantsusmaalt palju õppida, sest nemad on selles olukorras varem olnud. Ka nemad annavad mängijatele puhkust. Me ei tohiks liiga ahneks minna: peame olema targad, mitte ahned," lisas Solbakken.

Prantsusmaa peatreenerit Didier Deschamps'i reedeses mängus pingil ei istu, sest ta naasis oma ema matusteks Prantsusmaale. Tema asemel juhendab koondist abitreener Guy Stephan, kelle sõnul on prantslastele grupivõit tähtis, sest see säästaks neid logistilistest probleemidest.

"Didier ja kogu meeskond tahab gruppi võita. Reisid erinevatesse linnadesse on sootuks pikemad, kui jääd alagrupis teiseks, samuti lisandub temperatuuriküsimus. Esimene koht on parim," kinnitas Stephen. I-grupi võitja saab turniiri jätkata Kirde-USA-s, samal ajal kui teise koha omanikku ootavad potentsiaalsed järgmiste ringide mängud Dallases, Miamis ja Atlantas.