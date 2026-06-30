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Koeman: kui Maroko poleks viigistanud, siis saaksin kiidusõnu

Jalgpalli MM
Ronald Koeman.
Ronald Koeman. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel langes läinud ööl Saksamaa kõrval konkurentsist välja ka Holland, kui pidi penaltiseeria järel tunnistama Maroko paremust. Hollandi peatreener Ronald Koeman torises kriitikutega, kes leidsid, et ta läks taktikaliselt alt.

Holland näitas alagrupifaasis rünnakul halastamatut tegutsemist ning lõi kolme mänguga kokku kümme väravat, mis oli parim näitaja Saksamaa ja Prantsusmaa kõrval. 1/16-finaali mänguks Marokoga otsustas Koeman Hollandile omase ründava 4-3-3 formatsiooni vahetada kaitsvama suunitlusega 3-4-2-1 vastu.

Mitmete ekspertide ja kommentaatorite hinnangul tegi Koeman selle muudatusega suure vea. MM-i ajal Fox Sportsi stuudioeksperdina töötav Zlatan Ibrahimovic oli eriti kriitiline, väites, et Koeman hülgas Hollandi jalgpallile omase identiteedi.

"Ta kaotas identiteediga, mis ei ole Hollandi identiteet. See teeb mind vihaseks," sõnas Ibrahimovic. "Ma ei suuda mõista Koemani taktikat ega vahetusi. Miks muuta süsteemi, mis on kaks aastat hästi toiminud? Ja miks jätta ennast juba tõestanud väravakütid nagu [Memphis] Depay ja [Donyell] Malen pingile? Eriti olukorras, kus kõik märgid viitasid sellele, et mängu saatus otsustatakse penaltiseerias."

"Koeman nägi välja nagu Itaalia treener. Tema eesmärk oli mitte kaotada. Holland peaks alati mängima võidu nimel. Kaota oma identiteediga. Ka Hollandi mängijad ei tundunud sellega rahul olevat," lisas legendaarne Rootsi jalgpallur.

Koeman jäi kindlaks oma otsusele alustada Maroko vastu 3-4-2-1 formatsiooniga. "Sellise kaitsvama lähenemisega andsime vastasele palju vähem väravavõimalusi kui alagrupimängudes. Minu arvates oli see positiivne, kuid samas olime vähem ründavamad. Võite taktika kohta öelda ja mõelda, mida tahate, aga me lasime palju vähem väravaid endale lüüa meeskonna poolt, kes oli palju tugevam kui [alagrupikaaslased] Rootsi ja Tuneesia. Kui ma peaksin uuesti formatsiooni valima, siis teeksin täpselt samamoodi," rääkis Hollandi juhendaja.

"Ma tean, et kui Maroko poleks hilise väravaga viigistanud, siis saaksin igasuguseid kiidusõnu. Nüüd saan ainult noomida selle eest, et valisin algkoosseisu viis kaitsjat. Ma usun siiski, et see oli vajalik," jätkas ta ja lisas, et sai mängijatelt heakskiidu formatsiooni vahetada. "Te kritiseerite mind ja see on teie õigus, aga te vaatate jalgpalli kõrvalt. Mina olen koos meeskonnaga. Ma teadsin, mida tuli parandada ja nii ma tegingi. Ütlen veel kord, kui peaksin uuesti formatsiooni valima, siis teeksin täpselt samamoodi," rõhutas Koeman.

Koeman ei osanud pressikonverentsil öelda, kas kavatseb jätkata Hollandi rahvuskoondise juhendajana või mitte ning lubas otsuse langetada lähitulevikus.

Maroko läheb 4. juulil toimuvas kaheksandikfinaalis vastamisi Kanadaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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