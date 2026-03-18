Aafrika jalgpallimeistrilt võeti paar kuud pärast finaali tiitel ära

Senegal alistas jaanuari keskel toimunud Aafrika Rahvuste karikaturniiri draamarohkes finaalis Maroko 1:0. Tolle mängu lõpp kujunes vastuoluliseks: lisaminutitel jättis peakohtunik Jean-Jacques Ndala Senegali rünnaku käigus tehtud vea tõttu esmalt lugemata Ismaila Sarri värava ning määras siis teisel pool väljakut pärast videokorduse vaatamist Maroko kasuks penalti.

Senegali mängijad, kes juba enne finaali kurtsid, et kohtunikud on turniiri käigus Marokot soosinud, lahkusid protestiks väljakult ja mäng pandi pausile ligi 20 minutiks. Mängu jätkudes oli Maroko ääreründajal Brahim Diazel võimalus omadele tiitel kindlustada, kuid ta saatis pehme penalti otse Edouard Mendyle kätte ning järgnenud lisaaja neljandal minutil lõi Pape Gueye Senegali võiduvärava.

Teisipäeval teatas CAF-i apellatsioonikomisjon, et Senegal lahkus väljakult peakohtuniku loata, mistõttu määrati neile 0:3 loobumiskaotus ning Marokost sai Aafrika meister.

Senegali jalgpalliliit teatas seepeale, et kavatseb CAF-i otsuse edasi kaevata rahvusvahelisse spordiarbitraažikohtusse (CAS). "Mõistame hukka selle ebaõiglase, ennekuulmatu ja vastuvõetamatu otsuse, mis heidab varju kogu Aafrika jalgpallile," seisis alaliidu pressiteates.

Maroko alaliit kommenteeris, et "võtab otsuse teadmiseks" ning rõhutas, et nende kaebuse eesmärk ei olnud finaali lõpptulemust muuta, vaid taotleda turniiri reeglite nõuetekohast kohaldamist.