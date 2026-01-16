X!

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

Käsipall
Maarja Treiman
Maarja Treiman Autor/allikas: Joonas Kuuskla
Käsipall

Naiste käsipalli meistriliigas toimus reedel Raasiku spordihoones mäng Mistra ja HC Tabasalu vahel. Mängust väljus võidukana Mistra 45:17 (20:9).

Reedene naiste meistriliiga mäng oli algusest peale võrdlemisi ühepoolne, seda eriti alates esimese poolaja keskpaigast, mil Mistra asus oma eduseisu HC Tabasalu ees suurendama. Seisul 11:7 tegi Mistra kaheksa minutiga 8:0 vahespurdi.

Teisel poolajal jätkus mäng samalaadselt: Mistra lisas oma punktide arvule 25 väravat ning HC Tabasalu enda omale kaheksa väravat (45:17), kuid viis sekundit enne lõpuvilet sai Gertu Jõhvikas (HC Tabasalu) otse punase kaardi viskele mineva Daniela Tuusise (Mistra) külje pealt lükkamise eest, lisaks anti Mistrale karistusvise, mille realiseeris Eleriin Masing.

Mängu resultatiivseima mängija, Maarja Treimani (Mistra) sõnul kulus mängu algus mängu sisse elamiseks, arvestades, et tegemist oli Mistra naiskonna selle aasta esimese meistriliiga mänguga, millest mõjutatuna tegid nad ka vigu ning ebatäpseid pealeviskeid. Treimani hinnangul saadi aga lõpuks mängu sisse elatud ning saavutati hea mängurütm: "jooksime oma otsad ära ja tegime head koostööd nii kaitses kui rünnakul. Oleme mänguga rahul, aga on palju, mida arutada ja paremini teha."

Treiman viskas Mistra kasuks 14 väravat ning Daniela Tuusis lisas kümme tabamust. Jõhvikas kogus Tabasalu ridades 11 tabamust.

Toimetaja: ERR Sport

