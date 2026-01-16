Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

C-alagrupi esimeses kohtumises oli kahe aasta tagune Euroopa meister Prantsusmaa üle Tšehhist 42:28 (20:14) ja Norra koondis alistas Ukraina 39:22 (19:11).

Tunduvalt tasavägisemad möödusid mängud A-alagrupis, kus Hispaania sai jagu Serbiast 29:27 (19:15) ja Saksamaa oli naabrite duellis parem Austriast 30:27 (12:8).

Taanis, Norras ja Rootsis toimuval finaalturniiril osaleb 24 koondist, kes on esialgu jagatud kuude neljaliikmelisse alagruppi, kust pääseb edasi vahegruppidesse kaks paremat. Euroopa meister selgub 1. veebruaril Taani linnas Herningis.

Kahe aasta eest Saksamaal toimunud turniiri finaalis alistas Prantsusmaa koondis lisaajal Taani 33:31, kuid pärast seda on Taani tulnud nii Pariisi olümpiavõitjaks kui ka mullu maailmameistriks.

Euroopa meistrivõistluste ajaloo edukaim koondis on viie tiitliga Rootsi, kes eelmisel korral pidi leppima pronksmedalitega.