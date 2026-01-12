X!

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

Sulgpall
Mads Christophersen ja Minoru Koga
Mads Christophersen ja Minoru Koga Autor/allikas: Oleg Hartsenko/Eesti Sulgpalliliit
Sulgpall

Aasta esimene sulgpalli Euroopa karikaetapp mängiti traditsiooniliselt Tallinnas ning üksikmängus võidutsesid Minoru Koga ja Rujula Ramu.

Meeste üksikmängus võitis turniiri teise asetusega Minoru Koga. Jaapanlane võitis finaalis kaheksanda paigutusega Mads Christopherseni Taanist 21:18, 11:21, 21:12.

Naiste üksikmängus läks tiitel Indiasse, kui kvalifikatsiooniturniirilt alustanud Rujula Ramu oli finaalis parem taanlannast Frederikke Ostergaardist 21:15, 21:13.

Meeste paarismängus olid võistluse favoriidid taanlased Christian Faust Kjaer ja Rasmus Kjaer. Eelmise paarilisega maailma edetabelis 13. kohal olnud Rasmus näitas maailma tipptasemel klassi ka uue partneriga ning finaalis võeti kindel võit prantslaste Baptiste Labarthe ja Quentin Rongeti üle 21:13, 21:12.

Naiste paarismängus olid finaalis külalised kaugemalt - Zi Yu Low ja Noraqilah Maisarah Malaisiast ja Audrey Chang ning Jasmine Yeung USA-st, kes alistasid poolfinaalis Eesti esipaari Catlyn Kruusi ja Ramona Üprust. Finaalis võidukalt jätkata ei suudetud ning Tallinna turniiri võitis Malaisia paar 21:14, 21:19.

Segapaarismängus jõudsid finaali kaks Saksamaa paari: Esimese paigutusega Amalie Lehmann ja Simon Krax, kes lülitasid teises ringis konkurentsist välja Eesti parima paari Kristjan Kaljuranna ja Helina Rüüteli, pidid tunnistama koondisekaaslaste Jonathan Drespi ja Seline Hübschi paremust tulemusega 21:14, 24:22.

Catlyn Kruus ja Ramona Üprus said parimate eestlastena kolmanda koha, Elisaveta Berik ja Emili Pärsim jäid jagama viiendat kohta. Kalevi spordihallis võistles üle 300 mängija 40 riigist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

