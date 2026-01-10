Kruus ja Üprus said kodusel karikaetapil kolmanda koha

Kruus ja Üprus jõudsid võitudega Rumeenia ja Ukraina üle veerandfinaali. Veerandfinaalis mängisid nad Läti esipaari Anna Kupca ja Jekaterina Romanovaga. Kolmegeimiliseks kujunenud mängu võitsid kodupubliku toel Kruus ja Üprus 21:18, 20:22, 21:17.

Poolfinaalis oli eestlaste vastaseks USA paar Audrey Chang - Jasmine Yeung. Ameeriklased alustasid hästi ja läksid esimeses geimis kiirelt juhtima. Kruus ja Üprus said geimi keskel ka oma mängu käima, kuid viigiseisuni vahet vähendada ei õnnestunud.

Teine geim kulges punkt-punkti mängus, kuid viimased paar punkti kuulusid USA-le ja eestlased pidid tunnistama vastaste paremust tulemusega 21:16, 21:19. Kruusi ja Üpruse jaoks oli see esmakordselt jõuda 10000 dollari suuruse auhinnafondiga maailma edetabeli turniiril poolfinaali.

"Oleme oma taseme välja mänginud, vähemat ei olekski nagu oodanud," ütles Kruus.

"Ütleks nii, et kindlasti aitab see, et see on kodune karikaetapp," sõnas Üprus. "Võimas oli vaadata, kuidas publik kaasa elab. Võib-olla said nad EM-i valiketapilt hoogu sisse. See oli kindlasti äge, et see ei olnud järjekordne karikaetapp."

Meeste üksikmängus oli poolfinaalides kolm taanlast ja teise asetusega Minoru Koga Jaapanist. Finaali jõudis taanlastest kogenuim Mads Christophersen, kuid siseasja ei tule, sest Kogal õnnestus samuti finaalikoht teenida. Naiste üksikmängus mängisid end finaali kvalifikatsioonist alustanud India mängija Rujula Ramu ja taanlanna Frederikke Ostergaard.

Finaalid mängitakse pühapäeval kell 10.00 Kalevi spordihallis.