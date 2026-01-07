Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

X!

Neljapäeval algab Kalevi spordihallis sulgpalli Euroopa karikaetapp YONEX Estonian International. Aasta esimene Euroopa karikaetapp toob Tallinnasse sportlased 40 riigist.

Eesti publiku lootused on seotud eeskätt Kristin Kuubaga (BWF 125), kes sai naiste üksikmängus viienda paigutuse. Tema esimene vastane reedel algaval põhiturniiril selgub kvalifikatsioonivõistluselt.

Esimese mängu võidu korral võib juhtuda, et Kuuba peab teises ringis ehk 16 parema seas vastamisi minema kahe aasta taguse võitja Rosy Oktavia Pancasariga Prantsusmaalt.

"Eesmärk on jõuda võimalikult kaugele. Kodupubliku ees pjedestaalikoht oleks ju tore," sõnas Kuuba turniiri eel. "Vaadates tabeleid midagi kerget muidugi ei ole. Arvan, et mu seis on hetkel keskmine, vorm ei ole ehk mu parimate päevade tasemel, kuid kindlasti mitte ka halb," lisas ta.

Meeste üksikmängus alustavad kõik Eesti parimad mängijad Tauri Kilk, Karl Kert, Andrei Schmidt ja Marti Joost neljapäeval kvalifikatsioonist, kus tuleb põhiturniirile pääsuks võita kolm kohtumist. Meeste üksikmängus on favoriidriks esimese asetusega Joakim Oldorf (BWF 46) Soomest, kes on Tallinnas võidutsenud kahel viimasel aastal.

Paarismängudes said Eesti mängijad asetuse segapaarismängus, kus Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus on teise paigutusega.

Neljapäeval 8. jaanuaril toimub Kalevi spordihallis kvalifikatsioonivõistlus. Reedel, 9. jaanuaril algab põhiturniir. Laupäeval kell 10.00 mängitakse veerandfinaalid ja 16.00 algavad poolfinaalid. Turniiri võitjad selguvad pühapäeval 11. jaanuaril kell 10.00.

Toimetaja: Henrik Laever

