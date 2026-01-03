X!

Kuuba sai koduseks karikaetapiks viienda asetuse

Sulgpall
Kristin Kuuba.
Kristin Kuuba. Autor/allikas: Oleg Hartsenko/Eesti Sulgpalliliit
Sulgpall

2026. aasta esimene sulgpalli Euroopa karikaetapp toimub Eestis. Tallinnas Kalevi spordihallis võistlevad 8.-11. jaanuarini ligi 300 sulgpallurit 40 riigist.

Eesti mängijatest sai Kristin Kuuba koduseks võistluseks naiste üksikmängus viienda asetuse ning segapaarismängus on Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus teise paigutusega. Lisaks neile on maailma edetabeli punkte püüdmas ka kõik teised Eesti parimad täiskasvanud ja juuniorid.

Välisriikide koondistest on arvukaimate esindustega Eestisse tulemas Soome ja Prantsusmaa. Samuti on mitmeid külalisi Euroopast kaugemalt, sealhulgas Jaapanist, Indiast, Malaisiast, Mauritiuselt ja USA-st.

Meeste üksikmängus on esimene asetus eelmisel kahel aastal võidutsenud soomlasel Joakim Oldorffil. Naiste üksikmängus on parima paigutusega eelmise aasta EM-pronks Vivien Sandorhazi Ungarist.

Neljapäeval, 8. jaanuaril toimub Kalevi spordihallis kvalifikatsioonivõistlus. Reedel, 9. jaanuaril algab põhiturniir. Laupäeval kell 10.00 mängitakse veerandfinaalid ja 16.00 algavad poolfinaalid. Turniiri võitjad selguvad pühapäeval 11. jaanuaril kell 10.00.

Toimetaja: Henrik Laever

