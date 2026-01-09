X!

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

Catlyn Kruus ja Ramona Üprus.
Autor/allikas: Eesti Sulgpalliliit
Sulgpalli Euroopa karikaetapil Tallinnas jõudsid veerandfinaali naiste paarismängus Catlyn Kruus ja Ramona Üprus ning Elisaveta Berik ja Emili Pärsim.

Eesti hetke parim naispaar Kruus ja Üprus said avaringis jagu Rumeenia paarist Paola Gingast ja Vlada Gingast 21:13, 21:10. Kaheksandikfinaalis mindi vastamisi ukrainlaste Anastasiia Alymova ja Polina Tkachiga ning neid võideti 21:9, 21:15.

Kaheksa parima seas on Kruusi ja Üpruse vastasteks Läti esipaar Anna Kupca ja Jekaterina Romanova.

Loosi tahtel otse 16 parema sekka pääsenud Berik ja Pärsim võitsid Kaisa Liis Leppa ja Romili Vakki 21:19, 21:19. Nende veerandfinaali vastased on esimese paigutusega sakslased Seline Hübsch ja Amelie Lehmann.

Kristin Kuuba piirdus naiste üksikmängus avaringiga. "Nägin eile teda mängimas ja teadsin, et ta on hea ning tuleb raske mäng. Esimeses geimis tunnen, et ma ei olnud mängus piisavalt sees ja sellest on kahju. Ma ei saa lasta vastasel nii head enesekindlust kätte saada, siis ta võibki väga hästi mängida," kirjeldas Kuuba kaotusega lõppenud kohtumist.

Meeste üksikmängus mängis ainsa eestlasena põhiturniiril Tauri Kilk, kes pidi alustama kvalifikatsioonivõistluselt ja sai sealt kolme võiduga põhiturniirile, kus kaotas avaringis.

Veerandfinaalid algavad Kalevi spordihallis laupäeval kell 10.00 ja poolfinaalid 16.00. Finaalmängud on kavas pühapäeval kell 10.00.

Toimetaja: Henrik Laever

