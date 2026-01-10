Hagen teenis Otepääl teise võidu

Kuna ilmaolud ei lubanud hüpata ka laupäeval, siis kasutati murdmaasõidu stardijärjekorra paika panemiseks neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi.

Esimeses eelvõistluses tegi parima õhulennu 18-aastane norralanna Ingrid Laate, kes sai minuti ja 12-sekundilise edumaa teisena startima pidanud Ida Marie Hageni ees.

Hagen püüdis noore koondisekaaslase esimese ringiga kinni ning juba 3 km vaheajapunktis oli selge, et Hageni võitu keegi ei ohusta. Ta edestas finišis teise koha saavutanud jaapanlannat Yuna Kasaid minuti ja 21,9 sekundiga.

Vaid 0,3-sekundilise kaotusega pidi kolmanda kohaga leppima soomlanna Minja Korhonen. Neljas oli ameeriklanna Alexa Brabec (+1.24,9) ja viies Laate (+1.25,7).

Vähem kui kahe minutiga kaotasid võitjale veel austerlanna Katharina Gruber (+1.38,2) ja sakslanna Nathalie Armbruster (+1.48,9).

Pühapäeval toimub Otepääl kompaktvõistlus.