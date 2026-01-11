MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse

Hüppemäel tegi parima soorituse norralanna Ingrid Laate, kes lendas 96,5 meetrit ja teenis 129,5 punkti. Kuigi tema hüpe oli teistest väga kindlalt üle, siis kompaktvõistluse reeglite tõttu see suurt edu murdmaadistantsiks siiski ei andnud.

Teise koha võtits sisse soomlanna Minja Korhonen (93,5 meetrit ja 112,4 punkti) ja kolmanda MK-sarja üldliider Ida Marie Hagen (Norra; 93 meetrit ja 109,8 punkti). Nemad kaotasid suusasõidu eel Laatele vastavalt kuue ja tosina sekundiga. Järgnesid sakslannad Nathalie Armbruster (+0.17) ja Jenny Nowak (+0.22) ning ameeriklanna Alexa Brabec (+0.26).

Murdmaarajal pani Hagen oma paremuse kindlalt maksma, kui edestas teiseks tulnud Korhoneni 26,1 sekundiga. Kolmas oli Brabec (+43,9) ning neljandaks kerkis austerlanna Lisa Hirner (+47,8). Laate langes lõpuks 13. kohale.

25-aastasele Hagenile oli see karjääri 23. võiduks MK-sarjas, millega kerkis samale pulgale selles arvestuses esikohal olnud kaasmaalanna Gyda Westvold Hanseniga.

Enne võistlust

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Kokku läheb rajale 33 kahevõistlejat, nende seas kollases liidrivestis ka norralanna Ida Marie Hagen, kes võidutses Lõuna-Eestis nii reedel ühisstardist sõidus kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel.