X!

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse

Kahevõistlus
{{1768115040000 | amCalendar}}
Ida Marie Hagen
Ida Marie Hagen Autor/allikas: Tarmo Tomson
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl võitis ka pühapäevase naiste kompaktvõistluse MK-sarja üldliider, norralanna Ida Marie Hagen.

Hüppemäel tegi parima soorituse norralanna Ingrid Laate, kes lendas 96,5 meetrit ja teenis 129,5 punkti. Kuigi tema hüpe oli teistest väga kindlalt üle, siis kompaktvõistluse reeglite tõttu see suurt edu murdmaadistantsiks siiski ei andnud.

Teise koha võtits sisse soomlanna Minja Korhonen (93,5 meetrit ja 112,4 punkti) ja kolmanda MK-sarja üldliider Ida Marie Hagen (Norra; 93 meetrit ja 109,8 punkti). Nemad kaotasid suusasõidu eel Laatele vastavalt kuue ja tosina sekundiga. Järgnesid sakslannad Nathalie Armbruster (+0.17) ja Jenny Nowak (+0.22) ning ameeriklanna Alexa Brabec (+0.26).

Murdmaarajal pani Hagen oma paremuse kindlalt maksma, kui edestas teiseks tulnud Korhoneni 26,1 sekundiga. Kolmas oli Brabec (+43,9) ning neljandaks kerkis austerlanna Lisa Hirner (+47,8). Laate langes lõpuks 13. kohale.

25-aastasele Hagenile oli see karjääri 23. võiduks MK-sarjas, millega kerkis samale pulgale selles arvestuses esikohal olnud kaasmaalanna Gyda Westvold Hanseniga.

Enne võistlust

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Kokku läheb rajale 33 kahevõistlejat, nende seas kollases liidrivestis ka norralanna Ida Marie Hagen, kes võidutses Lõuna-Eestis nii reedel ühisstardist sõidus kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

sport.err.ee uudised

17:44

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

17:34

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

17:30

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

15:41

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

15:13

Eesti koondislaste klubid mängisid Šotimaal viiki

14:11

Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kõik poolfinalistid paika

13:44

Eesti epeenaiskond võistleb AÜE-s kolmanda koha peale Uuendatud

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

12:40

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo