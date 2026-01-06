X!

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

Korvpall
Robert Kangur
Robert Kangur Autor/allikas: ERR
Eesti kuni 18-aastaste korvpallikoondises mängis kodusel Balti mere turniiril ka 16-aastane Robert Kangur, kes oli koosseisu nooremate seas.

Igapäevaselt pallib ta Itaalias Varese klubi juures, kus tegi karjääri ka tema isa Kristjan. "Treenin esindusmeeskonna ehk meistriliiga meeskonnaga," lausus ta ERR-ile.

"Aga mängin U-19 vanuseklassis ja meeste seas tasemelt neljandas liigas. Seal saan oma minutid kätte, aga igapäevaselt saan meestega maadelda."

"Hetkel on mul antud selline roll, et... ütleme, peaga mängija," jätkas ta. "Mängin nii kahe kui ka kolme peal. Vajadusel leian nii sõbrad üles, kui ka suudan midagi ise ära lahendada. Kindlat rolli mul veel ei ole. Aga arvan, et see mul veel ka tuleb."

Roberti sõnul muljetab ta korvpalli teemadel omajagu ka isaga. "Palju räägime. Tema jääb alati positiivseks, aga kui talle midagi ei sobi, siis ta ütleb seda ka," lausus poeg.

"Ma arvan, et see aitab väga palju kaasa, et ta on minuga aus. Ütleb välja negatiivseid asju, ütleb välja positiivseid asju. Ma arvan, et see on minu jaoks väga suur pluss."

Itaalias plaanib ta veeta veel mitu aastat. "Sõlmisin nelja aasta lepingu, hetkel käib teine. Pärast seda on kaks aastat veel ja saan mängijapassi kätte, millega läheksin Itaalia võistkondades kirja Itaalia mängijana. See oleks väga suur valuuta. Pärast seda, kui head pakkumised ja variant on, siis ikka Ameerika poole."

Just USA ülikooliliigat seab ta oma järgmiseks sihiks. "Ma arvan, et ülikoolivalik on eriti tänapäeva noortele väga-väga hea valik. Eriti see, et saad korraga teha kahte asja: nii seda sporti, mida armastad, kui ka kooli poolt. Elu läheb pärast korvpalli edasi."

Eesti U-18 koondis sai kodusel turniiril teise koha, võites Rootsit ja Soomet, aga kaotades esikohamängu Lätile. Suvel osaleb koondis omaealiste EM-il A-divisjonis. "Ma arvan, et üldiselt on ikkagi positiivsed muljed. Viimane mäng jäi küll võit saamata. Aga läheme siit positiivse tundega edasi. Siit on väga hea suveks A-divisjoni midagi kaasa võtta," sõnas Kangur.

Toimetaja: Siim Boikov

