X!

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

Teised alad
Luke Littler
Luke Littler Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pro Sports Images
Teised alad

Londonis toimunud dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel võidutses finaalis teist aastat järjest 18-aastane britt Luke Littler, kes loodab kerkida aegade edukaimaks mängijaks.

Mullu aegade noorimaks maailmameistriks saanud Littler näitas laupäevases finaalis taaskord võimu, kui alistas hollandlase Gian van Veeni 7:1. Seejuures võitis van Veen esimese seti.

Miljoni naela võrra rikkamast Littlerist sai ühtlasi neljas mängija, kes kahel järjestikusel aastal maailmameistriks tulnud. "See on tõeliselt eriline, aga ma pean neid tiitleid edasi koguma. Siin ei saa peatuda, see teekond alles algas," sõnas noor talent pärast võitu.

Noolemängu ajaloos on enam kui kaks MM-tiitlit võitnud vaid kaks meest: Michael van Gerwen on kolmekordne maailmameister, legendaarse Phil Taylori auhinnakappi kuulub aga 14 tiitlit.

"Ma tahan domineerida, tahan kõik ära võita," sõnas Littler.

Kuigi Taylori rekord tundub esmapilgul kättesaamatu, tuli ta esimest korda maailmameistriks 29-aastaselt. 18-aastasel Littleril on juba kaks tiitlit taskus.

"See tundub nii kauge, 14 tükki veel võita. Äkki 15-16 aasta pärast räägime," naljatles Littler. "Usun, et suudan selle rekordi üle teha, kui püsin mängu juures ja olen näljane. Aga nagu Michael van Gerwen on rääkinud, ilma näljata pole mõtet mängida," jätkas ta. "Praegu olen väga näljane."

"Kui see juhtub, siis juhtub. Mul on veel pikk karjäär ees ja olen siin, et võita. Kui saan viis-kuus tükki kätte, olen õnnelik."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

10:48

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

09:41

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

02.01

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo