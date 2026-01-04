Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

Mullu aegade noorimaks maailmameistriks saanud Littler näitas laupäevases finaalis taaskord võimu, kui alistas hollandlase Gian van Veeni 7:1. Seejuures võitis van Veen esimese seti.

Miljoni naela võrra rikkamast Littlerist sai ühtlasi neljas mängija, kes kahel järjestikusel aastal maailmameistriks tulnud. "See on tõeliselt eriline, aga ma pean neid tiitleid edasi koguma. Siin ei saa peatuda, see teekond alles algas," sõnas noor talent pärast võitu.

Noolemängu ajaloos on enam kui kaks MM-tiitlit võitnud vaid kaks meest: Michael van Gerwen on kolmekordne maailmameister, legendaarse Phil Taylori auhinnakappi kuulub aga 14 tiitlit.

"Ma tahan domineerida, tahan kõik ära võita," sõnas Littler.

WOWWWW two time back to back world champ❤️ pic.twitter.com/PlxqF8yXxB — Luke Littler (@LukeTheNuke180) January 3, 2026

Kuigi Taylori rekord tundub esmapilgul kättesaamatu, tuli ta esimest korda maailmameistriks 29-aastaselt. 18-aastasel Littleril on juba kaks tiitlit taskus.

"See tundub nii kauge, 14 tükki veel võita. Äkki 15-16 aasta pärast räägime," naljatles Littler. "Usun, et suudan selle rekordi üle teha, kui püsin mängu juures ja olen näljane. Aga nagu Michael van Gerwen on rääkinud, ilma näljata pole mõtet mängida," jätkas ta. "Praegu olen väga näljane."

"Kui see juhtub, siis juhtub. Mul on veel pikk karjäär ees ja olen siin, et võita. Kui saan viis-kuus tükki kätte, olen õnnelik."