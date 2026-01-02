X!

Littler jõudis MM-il poolfinaali, Humphries langes välja

Luke Littler
Luke Littler Autor/allikas: SCANPIX/PA
Londonis toimuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel on selgunud kõik poolfinalistid. Veerandfinaalides oli teiste seas võidukas maailma esinumber Luke Littler, aga konkurentsist langes edetabeli teine number Luke Humphries.

Vaid 18-aastane tiitlikaitsja Littler oli veerandfinaalis kindlalt 5:0 parem poolakast Krzysztof Ratajskist ning läheb poolfinaalis vastamisi 20. asetusega innglase Ryan Searle'iga, kes sai 5:2 jagu viiendana paigutatud Walesi mängijast Jonny Claytonist.

Kahe aasta tagune maailmameister Humphries pidi tunnistama Hollandi tõusva tähe, turniiril kümnendana asetatud 23-aastase Gian van Veeni 5:1 paremust.

Maailma edetabelis vähemalt kolmandale kohale tõusev Van Veen alistas Humphriese 2025. aastal kolm korda, muuhulgas ka Euroopa meistrivõistluste finaalis. "Pärast eelmist mängu küsis keegi, kas see oli mu karjääri tähtsaim võit, vastasin, et EM-i finaal oli. Aga nüüd on ilmselt see võit," rõõmustas Van Veen.

Poolfinaalis läheb Van Veen vastamisi šotlase Gary Andersoniga. Kahekordne maailmameister, kes on sel korral 14. asetusega, alistas veerandfinaalis 5:2 inglase Justin Hoodi.

Toimetaja: Maarja Värv

