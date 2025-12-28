Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

Pärast jõulupühi jätkunud dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel pääses tiitlikaitsja ja maailma esinumber Luke Littler 16 parema hulka.

Vaid 18-aastane Littler on seejuures kulutanud selleks minimaalsed kümme setti. Esimeses ringis alistas ta leedulase Darius Labanauskase ja teises kõmri David Daviese 3:0.

Laupäeval oli Littler üle maailma edetabelis 60. kohta hoidvast austerlasest Mensur Suljovicist 4:0. Nelja seti peale vaid kolm leg'i võitnud Suljovic sai vaid kuus võimalust väljaviskeks. Littleri kolme noole keskmine oli aga 107,09.

Kaheksandikfinaalis ootab teda austraallane Damon Heta või eksmaailmameister Rob Cross (Inglismaa).

Küll aga langes laupäeval konkurentsist maailma edetabeli neljas number Stephen Bunting (Inglismaa), kes jäi alla kaasmaalasele James Hurrellile 3:4.

Üllatuslikult on aga jõudnud kaheksandikfinaali MM-võistluste debütant Andreas Harrysson. Kvalifikatsioonist alustanud rootslane lülitas konkurentsist sakslase Ricardo Pietreczko 4:2 ja läheb järgmisena vastamisi maailma edetabeli viienda numbri Jonny Claytoniga (Wales).