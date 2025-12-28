X!

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

Teised alad
Luke Littler
Luke Littler Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Pro Sports Images
Teised alad

Pärast jõulupühi jätkunud dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel pääses tiitlikaitsja ja maailma esinumber Luke Littler 16 parema hulka.

Vaid 18-aastane Littler on seejuures kulutanud selleks minimaalsed kümme setti. Esimeses ringis alistas ta leedulase Darius Labanauskase ja teises kõmri David Daviese 3:0.

Laupäeval oli Littler üle maailma edetabelis 60. kohta hoidvast austerlasest Mensur Suljovicist 4:0. Nelja seti peale vaid kolm leg'i võitnud Suljovic sai vaid kuus võimalust väljaviskeks. Littleri kolme noole keskmine oli aga 107,09.

Kaheksandikfinaalis ootab teda austraallane Damon Heta või eksmaailmameister Rob Cross (Inglismaa).

Küll aga langes laupäeval konkurentsist maailma edetabeli neljas number Stephen Bunting (Inglismaa), kes jäi alla kaasmaalasele James Hurrellile 3:4.

Üllatuslikult on aga jõudnud kaheksandikfinaali MM-võistluste debütant Andreas Harrysson. Kvalifikatsioonist alustanud rootslane lülitas konkurentsist sakslase Ricardo Pietreczko 4:2 ja läheb järgmisena vastamisi maailma edetabeli viienda numbri Jonny Claytoniga (Wales).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Täna
15.00
ETV2
Noorte suusasari. 2. etapp
19.30
ETV
Spordiaasta tähed 2025
21.40
ETV
Spordiaasta tähed 2025

viimased uudised

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

08:57

TÄNA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased

08:17

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

27.12

Pühapäeval kuulutatakse välja aasta parimad sportlased

27.12

Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Selgusid aasta naissportlase nominendid

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

27.12

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

26.12

Selgusid aasta treeneri nominendid

27.12

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo