Littler ja Humphries jõudsid kaheksa hulka, van Gerwen pakkis nooled

Londonis toimuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel on selgunud kõik veerandfinalistid. 16 hulgas oli teiste seas võidukas maailma esinumber Luke Littler, aga konkurentsist langes Michael van Gerwen.

Tiitlit kaitsev vaid 18-aastane Littler lülitas kaheksandikfinaalis välja eksmaailmameister Rob Crossi 4:2. Seejuures oli Littleri kolme noole keskmine 106,58 ja kohtumise jooksul viskas 17 180-punktist seeriat.

Samuti sai edasi kaheksa hulka maailma edetabeli teine number Luke Humphries, kes lükkas konkurentsist hollandlase Kevin Doetsi 4:1. 27-aastane Doets võitis esimese seti, aga sealtpeale kontrollis mängu inglane, lubades ülejäänud kohtumise jooksul vastasele vaid kaks leg'i.

Märksa kehvemalt läks maailma kolmandal numbril ja kolmekordsel maailmameistril van Gerwenil, kes jäi alla šoti nooleviskelegendile Gary Andersonile 1:4.

Tehniliste näitajate poolest oli selle matši tase kehvem ja van Gerwen ei suutnud lõpuks enam üldse väljaviskeid sooritada: kahe viimase seti peale kasutas ta 19 võimalusest ära vaid kaks.

Veerandfinaalidega tehakse algust uue aasta esimesel päeval. Vastamisi asuvad Ryan Searle - Jonny Clayton, Gary Anderson - Justin Hood, Luke Littler - Krzystof Ratajski ja Luke Humphries - Gian van Veen.