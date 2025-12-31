X!

Littler ja Humphries jõudsid kaheksa hulka, van Gerwen pakkis nooled

Teised alad
Michael van Gerwen
Michael van Gerwen Autor/allikas: SCANPIX / PA
Teised alad

Londonis toimuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel on selgunud kõik veerandfinalistid. 16 hulgas oli teiste seas võidukas maailma esinumber Luke Littler, aga konkurentsist langes Michael van Gerwen.

Tiitlit kaitsev vaid 18-aastane Littler lülitas kaheksandikfinaalis välja eksmaailmameister Rob Crossi 4:2. Seejuures oli Littleri kolme noole keskmine 106,58 ja kohtumise jooksul viskas 17 180-punktist seeriat.

Samuti sai edasi kaheksa hulka maailma edetabeli teine number Luke Humphries, kes lükkas konkurentsist hollandlase Kevin Doetsi 4:1. 27-aastane Doets võitis esimese seti, aga sealtpeale kontrollis mängu inglane, lubades ülejäänud kohtumise jooksul vastasele vaid kaks leg'i.

Märksa kehvemalt läks maailma kolmandal numbril ja kolmekordsel maailmameistril van Gerwenil, kes jäi alla šoti nooleviskelegendile Gary Andersonile 1:4.

Tehniliste näitajate poolest oli selle matši tase kehvem ja van Gerwen ei suutnud lõpuks enam üldse väljaviskeid sooritada: kahe viimase seti peale kasutas ta 19 võimalusest ära vaid kaks.

Veerandfinaalidega tehakse algust uue aasta esimesel päeval. Vastamisi asuvad Ryan Searle - Jonny Clayton, Gary Anderson - Justin Hood, Luke Littler - Krzystof Ratajski ja Luke Humphries - Gian van Veen.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:04

Uue formaadiga suusasõidu võitis Tour de Ski raames ameeriklane Schumacher

13:42

Raieste klubi kaotas Madridi Realile

13:22

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

12:54

New York Islandersi noor kaitsemängija tegi ajalugu

12:20

Littler ja Humphries jõudsid kaheksa hulka, van Gerwen pakkis nooled

11:08

Aafrika Rahvuste karikaturniiril on kõik edasipääsejad paigas

10:31

Los Angeles Clippers tähistab pühade perioodi hea seeriaga

09:57

Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.12

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

30.12

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

30.12

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

30.12

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo