Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpalli naiste meistriliiga kalendriaasta esimesed mängud toimuvad nädalavahetusel Jüri Spordihoones, kus Rae Spordikool/VIASTON mängib Viimsi/Tallinna Ülikooli ja Viljandi Metalliga.

Vähem kui kaks nädalat tagasi teist korda järjest Eesti karikavõitjaks kroonitud Rae Spordikool/VIASTON võib eduka nädalavahetusega tõusta Meistriliiga põhiturniiri tabelijuhiks, kui kahe kohtumisega võetakse kuus punkti, vahendab Volley.ee.

Laupäeval kell 17 Jüri spordihoones toimuvas karikafinaali kordusvaatuses võõrustab Rae esindus Viimsi/Tallinna Ülikooli, keda 21. detsembril peetud vastasseisus 3:0 (25:10, 25:17, 25:22) tulemusega võideti. 16 punkti kogunud Rae naiskond läheb mängule vastu tabeli teise ja kaheksa punkti teeninud Viimsi/Tallinna Ülikool kuuenda võistkonnana.

Pühapäeval kell 13 on kodusaalis mängiva Rae vastaseks kümne punktiga viiendal kohal paiknev Viljandi Metall. Põhiturniiri esimeses ringis pakkusid naiskonnad tasavägise vastasseisu, milles Viljandi võitis kaks esimest geimi, kuid ülejäänud kolm kuulusid võõrsil mänginud Raele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

