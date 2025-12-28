X!

Legendaarne raadiohääl Erik Lillo nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

Foto: Ülo Josing/ERR arhiiv
"Spordiaasta tähed 2025" auhinnagalal nimetati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli raadiolegend Erik Lillo.

Lillo asus 1977. aastal tööle spordikommentaatorina Eesti Raadios, kus töötas 2010. aasta suveni. Ta tegi üle 30 aasta reportaaže olümpiamängudelt ja teistelt suurvõistlustelt. Lillo käis raadioreporterina 11 olümpial ning paljudel MM-idel ja EM-idel.

2010. aastal pälvis Lillo Eesti Ringhäälingute Liidu aastapreemia Kuldmikrofoni, 2023. aastal tänas Eesti Spordiajakirjanike Selts teda tehtud töö ja panuse eest EOK 100 rinnamärgiga. Tänavu veebruaris määrati Lillole kultuurkapitali spordi elutööpreemia. Ta suri mais 80 aasta vanuselt.

Pühapäevasel auhinnagalal käis laval Lillo lapselaps, tennisetreener Christopher Robin Klettenberg. "Sport oli minu vanaisale kutsumus. Tema eriliselt kõlav hääl saatis spordisõpru läbi aastakümnete ning tema kommentaarid olid enamat kui lihtsalt võistluste kirjeldus. Ta oskas anda spordile sisu, emotsiooni ja tähenduse. Vanaisa lahkumine sel aastal oli suur kaotus nii minu perele kui paljudele spordisõpradele. Seetõttu on liigutav, et tema panust on märgatud ja jäädvustatud Eesti spordilukku," sõnas Klettenberg.

Toimetaja: ERR Sport

