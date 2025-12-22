X!

EOK ja kultuuriministeerium leppisid kokku spordialaliitude toetuste summades

Varia
Team Estonia logo
Team Estonia logo Autor/allikas: Eesti Olümpiakomitee/Team Estonia
Varia

Eesti Olümpiakomitee (EOK) sporditoetuste komisjon kinnitas koostöös kultuuriministeeriumiga 2026. aasta spordialaliitude tegevustoetused ning Team Estonia täiskasvanute koondiste ja noortekoondiste toetused.

2026. aastal eraldatakse spordialaliitudele tegevustoetusteks kokku 4,24 miljonit eurot. Vastavalt kehtivale kultuuriministri määrusele jaotub toetus 60% ulatuses olümpiaaladele, 30,4% võistkondlikele sportmängudele ning 9,6% mitteolümpiaaladele.

Team Estonia täiskasvanute ja noorte koondiste toetusteks läheb 3,86 miljonit eurot, mis jaotub kolmeks. Toetuste määramisel arvestas EOK sporditoetuste komisjon spordialade kandepinda ja harrastajate arvu, spordiala populaarsust, rahvusvahelisi sportlikke tulemusi, medalipotentsiaali tiitlivõistlustel, tipptreenerite ja oskusteabe olemasolu Eestis ning alaliidu juhtimisvõimekust.

Olümpiaalade koondiste toetus 2026. aastal on 1,47 miljonit eurot, mis on 19,4% enam kui tänavusel aastal. Võistkondlike sportmängude koondiste koondsumma on 2 153 500 eurot, mis on 10,19% enam kui eelneval aastal. 

Mitteolümpiaalade koondiste toetuste kogusumma 2026. aastal on 240 000 eurot ning jääb sisuliselt samale tasemele võrreldes praeguse aastaga. Kogusumma vähenemine tuleneb asjaolust, et Eesti Vibuliit ja Eesti Poksiliit liikusid olümpiaalade hulka. 

"Meie eesmärk ei ole jagada raha mineviku järgi, vaid suunata Eesti sporti teadlikult edasi. Toetuste jaotus peab toetama nii tippsporti kui ka kogu süsteemi – nii noori, treenereid kui ka alaliitude võimekust teha pikaajalisi otsuseid," rõhutas EOK asepresident ja Team Estonia juht Gerd Kanter.

Olulise muudatusena on 2026. aastast koondatud Team Estonia noortekoondiste toetused spordialaliitude eelarvetesse. See annab alaliitudele suurema vastutuse ja paindlikkuse noorsportlaste toetamisel vastavalt oma arenguplaanidele ja konkreetsetele vajadustele. Noortekoondiste kogutoetus ulatub 2026. aastal üle 730 000 euro, kusjuures toetuste jaotamisel on arvesse võetud noorsportlaste seniseid tulemusi, arengut ja potentsiaali jõuda rahvusvahelisel tasemel tiitlivõistluste medaliteni.

EOK Sporditoetuste komisjoni kuuluvad EOK asepresident Gerd Kanter (esimees), EOK spordidirektor Martti Raju, EOK peasekretär Kristo Tohver, kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt, kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja Margus Klaan.   

2026. aasta sporditoetuste jaotust puudutav seletuskiri ning koondtabelid on avalikult kättesaadavad EOK kodulehel SIIN.

Toimetaja: Henrik Laever

