Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Iluuisutamine

Laupäeval peeti Tondiraba jäähallis iluuisutamise Eesti meistrivõistlused ning favoriidid Niina Petrõkina ja Aleksandr Selevko asusid tugevate esitustega juhtima.

Petrõkina pälvis lühikava eest 67,08 punkti, millega parandas novembri lõpus samuti Tondirabas toimunud Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger sarja võistlusel saadud tulemust (58,86 p) enam kui kaheksa punkti võrra.

Teisel kohal jätkab 58,35 punkti teeninud Kristina Lisovskaja, 54,93 punkti saanud Nataly Langerbaur läheb vabakavale kolmandalt kohalt ja Olesja Leonova (50,74 p) oli neljas.

Meeste seas asus juhtima Aleksandr Selevko, kelle 92,69 punkti tähistab samuti hooaja parimat tulemust (varasem oli 91,28 p). Vend Mihhail jääb temast veidi enam kui kolme punkti kaugusele (89,63 p), kolmandana jätkav Arlet Levandi sai oma lühikava eest 78,87 punkti.

Vabakavad esitatakse pühapäev pärastlõunal, naised lähevad jääle kell 15.15 ning mehed kell 15.55.

Juunioride karikavõistlustel minnakse pühapäevasele vabakavale vastu olukorras, kus nii Elizabeth Nõu kui Sofia Nekrassova pälvisid lühikava eest 52,71 punkti. Karina Shesterikova oli 42,34 punktiga kolmas. Jäätantsus käis jääb vaid üks paar: Ksenia Šipunova ja Miron Korjagin said 45,25 punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

