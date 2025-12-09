X!

Algas rahvahääletus Eesti olümpiakoondise maskoti valimiseks

OM2026
Iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina aitas valida kõige vahvamad maskotid, mis jõudsid edasi rahvahääletusele. Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
OM2026

Avaliku hääletuse tulemusel selgub, millise lapse joonistuse põhjal luuakse ametlik maskott, mis sõidab koos Eesti sportlastega Milano Cortina olümpiale ja paralümpiale.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paralümpiakomitee ja Lasteekraani korraldatud maskotivõistlusele laekus kokku 1577 joonistust.

Nende seast valiti eri vanuseklassidest (5–8-, 9–12- ja 13–16-aastased) välja 12 parimat tööd. Kõik valituks osutunud joonistused on avaldatud spordimuuseumi kodulehel, kus igaüks saab oma lemmikule hääle anda.

Joonistusvõistluse žürii koosnes korraldajate esindajatest, olümpiasportlaste nimel tegi oma valiku iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina ning paralümpiasportlaste nimel kurlingumängija Kätlin Riidebach.

"Uskumatu, kui paljud lapsed meie olümpiakoondisele maskotte joonistasid ja lasid oma fantaasia valla. Kõik konkursile saadetud tööd olid täis energiat ja häid soove, nii et lemmikute valik võttis aega. Aitäh teile kõigile, kes osa võtsid," ütles Petrõkina. 

Riidebach oli positiivselt üllatunud laste lennukatest ideedest. "Usun, et nende mõtete otsene kaasamine läbi maskotivõistluse on suurepärane viis, kuidas üldist sporditeadlikkust ja olümpia- ja paralümpialiikumist noorte seas tugevdada. Rekordiline osalejate arv näitab, et juba praegu on need teemad laste, vanemate ja õpetajate jaoks olulised ning kui tekitada võimalus lastel liikumisse panustada, siis ongi tulemuseks ca 1600 esitatud tööd," sõnas ta.

Lisaks kiitis ja tunnustas Riidebach tööde esitajaid, kes olid sidunud maskoti paralümpiamängudega. "See näitab, et laste seas on paralümpiamängud tulemas rohkem pilti ning sellest on saamas normaalne osa ühiskonnast," lisas Riidebach.

Rahvahääletus kestab 12. detsembrini ning võidutööst tehakse valmis Eestis käsitööna valmiv päris maskott-mänguasi, mille saavad endale nii võidutöö autor kui ka kõik Milano Cortinasse minevad sportlased. Auhindu jagatakse ka iga vanuseklassi parimatele töödele ning kõige aktiivsemat klassi premeeritakse vabalt valitud spordimuuseumi haridusprogrammiga.

Toimetaja: Henrik Laever

