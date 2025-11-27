X!

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

Iluuisutamine
ISU Tallinn Trophy: meeste üksiksõidu lühikava.
Vaata galeriid
31 pilti
Iluuisutamine

Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuval Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger sarja võistlusel Tallinn Trophy haaras meeste üksiksõidus lühikava järel liidrikoha Aleksandr Selevko.

Mullune EM-hõbe Selevko kogus lühikavas ühe kukkumisega 84,74 punkti ning jäi oma isiklikule rekordile (91,28) selgelt alla. Sellest tulemusest siiski piisas, et edestada teiseks tulnud itaallast Matteo Rizzot veidi enam kui kuue punktiga (78,23).

Arlet Levandi teenis oma etteaste eest 77,45 punkti, mis tähistas uut isiklikku tippmarki. Tema senine lühikava rekordtulemus paranes ligi kahe punkti võrra. Lühikava järel on Levandi kolmandal kohal.

Esikolmikule järgnevad ameeriklane Liam Kapeikis (75,88), ukrainlane Kõrõlo Marsak (75,29) ja sakslane Genrikh Gartung (75,08).

Meeste vabakava sõidetakse reedel algusega kell 14.00.

Naiste lühikava algas kell 19.35. Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina tuleb jääle veidi pärast kella 22. Naiste lühikava eeldatav lõpuaeg on kella 23 paiku.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:59

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

18:24

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

26.11

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

24.11

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

24.11

Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

22.11

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16.11

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

videod

sport.err.ee uudised

21:31

Tänak: meil on kiirust juurde vaja

20:59

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

20:29

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

20:21

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

18:58

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

18:24

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

17:49

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

17:20

Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali

16:49

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

16:15

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

15:46

Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

15:14

Judo toob Venemaa lipu tagasi tatamile

14:25

Malõgina jõudis Slovakkias kaheksa hulka

14:09

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

13:47

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo