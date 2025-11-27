Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

Mullune EM-hõbe Selevko kogus lühikavas ühe kukkumisega 84,74 punkti ning jäi oma isiklikule rekordile (91,28) selgelt alla. Sellest tulemusest siiski piisas, et edestada teiseks tulnud itaallast Matteo Rizzot veidi enam kui kuue punktiga (78,23).

Arlet Levandi teenis oma etteaste eest 77,45 punkti, mis tähistas uut isiklikku tippmarki. Tema senine lühikava rekordtulemus paranes ligi kahe punkti võrra. Lühikava järel on Levandi kolmandal kohal.

Esikolmikule järgnevad ameeriklane Liam Kapeikis (75,88), ukrainlane Kõrõlo Marsak (75,29) ja sakslane Genrikh Gartung (75,08).

Meeste vabakava sõidetakse reedel algusega kell 14.00.

Naiste lühikava algas kell 19.35. Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina tuleb jääle veidi pärast kella 22. Naiste lühikava eeldatav lõpuaeg on kella 23 paiku.