Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

Iluuisutamine
ISU Challenger Tallinn Trophy: meeste üksiksõidu vabakava. Aleksandr Selevko
Iluuisutamine

Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuval Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger sarja võistlusel Tallinn Trophy saavutas meeste üksiksõidus esikoha Aleksandr Selevko, pjedestaalile mahtus ka isikliku rekordi püstitanud Arlet Levandi.

Selevko pani oma võidule aluse neljapäeval, kui teenis lühikavas 84,74 punktiga kindla esikoha. Vabakavale läks ta vastu enam kui kuuepunktilise eduga ja teenis 152,93 punkti lisaks, kindlustades kokkuvõttes 237,67 punktiga kodupubliku ees esikoha.

Lühikavas Selevko ja Arlet Levandi vahele jäänud itaallane Matteo Rizzi sooritas päeva parima vabakava ning teenis 153,22 punkti, kindlustades omale 231,45 punktiga teise koha. Levandi püstitas vabakavas 151,07 punktiga oma isikliku tippmargi ning pälvis 228,52 punktiga, mis tähistab samuti karjääri parimat tulemust, kolmanda koha.

Neljanda koha sai ameeriklane Maxim Naumov 223,04 punktiga, talle järgnesid ukrainlane Kõrõlo Marsak (221,25 p) ja sakslane Genrikh Gartung (216,65 p).

Reede õhtul selgub võitja ka naiste üksiksõidus, Niina Petrõkina läheb vabakavale vastu viiendalt kohalt, Kristina Lisovskaja seitsmendalt kohalt.

