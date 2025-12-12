Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

Naiste üksiksõidus võistleb meistritiitli nimel neli sportlast – lisaks Euroopa meister Niina Petrõkinale Nataly Langebraur, Kristina Lisovskaja ja Olesja Leonova. Meeste üksiksõidus pretendeerivad tiitlile vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko ning Arlet Levandi.

Eesti meistrivõistluste lühikava algab laupäeval kell 15.05 naiste üksiksõidu võistlusega, millele järgneb meeste üksiksõidu lühikava. Vabakava sõidetakse pühapäeval algusega 15.15.

Eesti meistrivõistluste kõrval peetakse ka Eesti juunioride karikavõistlused.

Eesti meistrivõistluste osalejate nimekirjad, ajakava ja tulemused on nähtaval siin, juunioride karikavõistluste info siin.