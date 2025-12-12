X!

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Iluuisutamine

Sel nädalavahetusel selgitatakse Tondiraba Jäähallis välja tänavused iluuisutamise Eesti meistrid.

Naiste üksiksõidus võistleb meistritiitli nimel neli sportlast – lisaks Euroopa meister Niina Petrõkinale Nataly Langebraur, Kristina Lisovskaja ja Olesja Leonova. Meeste üksiksõidus pretendeerivad tiitlile vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko ning Arlet Levandi.

Eesti meistrivõistluste lühikava algab laupäeval kell 15.05 naiste üksiksõidu võistlusega, millele järgneb meeste üksiksõidu lühikava. Vabakava sõidetakse pühapäeval algusega 15.15.

Eesti meistrivõistluste kõrval peetakse ka Eesti juunioride karikavõistlused.

Eesti meistrivõistluste osalejate nimekirjad, ajakava ja tulemused on nähtaval siin, juunioride karikavõistluste info siin.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

11:13

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

07.12

Maailmameister Liu võttis GP-finaali debüüdil võidu

06.12

Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

06.12

Seitse neljast teinud Malinin võitis rekordilise vabakavaga GP-finaali

05.12

Levandi kerkis Horvaatias teiseks, aga EM-ile sõidavad Selevkod

05.12

Jaapani paar sai kodupubliku ees GP-finaaletapi võitu tähistada

04.12

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

04.12

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

27.11

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

26.11

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

videod

sport.err.ee uudised

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

12:28

Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

11:42

Levadia noored uuele tasemele viinud Kruglov sai ametikõrgendust

11:13

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

10:37

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

10:08

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

09:29

Jalgpalli MM-i piletid on oodatust mitu korda kallimad

08:55

TÄNA OTSE | Mitu eestlannat Hochfilzenis jälitussõitu pääseb?

08:05

Rae Spordikool peab kolme päeva jooksul Leedus kolm mängu

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo