Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

Tallinna aasta meessportlaseks valiti mitmevõistleja Johannes Erm, kes võitis seitsmevõistluses sise-MM-ilt Eesti rekordi 6437 punktiga hõbemedali ning tuli kümnevõistluses MM-il viiendaks.

Aasta meessportlase tiitlile olid nomineeritud veel kurlingumängija Harri Lill, tõstja Mart Seim, judoka Klen Kristofer Kaljulaid, veemotosportlane Stefan Arand ning piljardimängija Denis Grabe.

Tallinna aasta naissportlane on kodusel iluuisutamise EM-il naiste üksiksõidus Eestile ajaloolise kuldmedali võitnud Niina Petrõkina.

Tiitli nominentideks olid veel vehklejad Katrina Lehis ja Irina Embrich, ujula Eneli Jefimova, maletaja Mai Narva ning taipoksija Astrid Johanna Grents.

Petrõkina pälvis ka Tallinna aasta noorsportlase tiitli, edestades Jefimovat, maadlejat Richard Karelsoni, teivashüppajat Allika Inkeri Moserit, freestyle-suusatajat Simona Revjaginit, lumelaudurit Laura Angat, purjetajat Anna Altrovi ning aerutajat Roman Orlovi.

Tallinna aasta parasportlane on ratastoolikurlingu segapaaris MM-pronksi võitnud Kätlin Riidebach. Teised nominendid olid paraujujad Matz Topkin, Robin Liksor ja Susannah Kaul ning Downi sündroomiga ujuja Keira Rattur.

Tallinna aasta sportmängude võistkond on korvpallis Eesti meistriks ja karikavõitjaks tulnud ning Eesti-Läti liigas pronksi võitnud BC Kalev/Cramo. Nomineeritud olid veel Tallinna FC Flora jalgpalliklubi naiskond ja meeskond, jäähokiklubi HC Panter ning rannajalgpalliklubi SK Augur.

Esimest korda tunnustas Tallinna linn ka aasta võistkondliku pallimänguala sportlast, kelleks on Eesti korvpallikoondisega EM-finaalturniiril mänginud ja Belgia meistriks tulnud Matthias Tass. Teised nominendid olid võrkpallur Marx Aru, jalgpallurid Mattias Käit ja Vlada Kubassova, rannajalgpallur Sander Lepik ning käsipallur Dener Jaanimaa.

Tallinna aasta sportlasi autasustati 5000 ja nende treenereid 2500 euro suuruse preemiaga. Aasta sportmängude võistkond pälvis 20 000 ja treenereid 3000 eurot.

Tallinna aasta sportlased selgusid rahvahääletuse, Eesti Spordiajakirjanike Seltsi juhatuse ning Tallinna kultuuri- ja spordiameti hindamiskomisjoni häälte tulemusel. Rahvahääletusel anti tänavu 26 096 häält.