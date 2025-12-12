X!

Jalgpalli MM-i piletid on oodatust mitu korda kallimad

Pettunud prantslane 2022. aasta MM-i finaalil
Pettunud prantslane 2022. aasta MM-i finaalil
Järgmisel suvel Põhja-Ameerikas toimuva jalgpalli MM-i piletite hinnad on oodatust ning eelmistest MM-idest mitu korda kallimad. Euroopa jalgpallifänne esindav ühendus FSE kutsus rahvusvahelist jalgpalliliitu üles piletimüüki peatama.

Neljapäeval avalikustas BBC, et rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) on kiitnud heaks piletihinnad, mis on teinud võrreldes 2022. aasta MM-iga suure tõusu. New Yorgis toimuva finaalmängu odavaimad piletid algavad 3500 eurost, mis on enam kui seitse korda kallim kui Kataris toimunud MM-il.

Kataris oli kõikidele alagrupimängudele kehtestatud ühtsed hinnad, odavaim pilet ükskõik millisele kohtumisele oli 78 eurot. Põhja-Ameerikas määratakse aga hinnad koondiste järgi ning fännid peavad sissepääsu eest olema valmis maksma peaaegu et kolm korda rohkem. BBC tõi näite Inglismaa koondise põhjal, kes peavad Horvaatia mänguks piletit soetades maksma vähemalt 226 eurot, mis on pea kolm korda kallim kui Katari MM-i odavaim pilet.

Veerandfinaalide piletihinnad algavad 578 eurost, poolfinaalide hinnad 782 eurost. Mõistagi on saadaval ka kallimad paketid.

Euroopa jalgpallifänne esindav ühendus FSE kutsus korraldajaid reeturiteks, sest põhja-ameeriklased kandideerisid võõrustajaks lubadusega, et nad teevad mängudele sissepääsu kõigile kättesaadavaks. Veel septembris teatas FIFA, et alagrupimängude piletid algavad 60 dollarist ehk 51 eurost. Saksamaa fännid peavad avamängule pääsemiseks maksma aga kolm korda rohkem.

"See on monumentaalne traditsioonide reetmine ning ignoreerib toetajate panust, mis teeb MM-ist vaatemängu," teatas FSE. "FIFA poolt konfidentsiaalselt avaldatud hinnatabeli järgi jõuavad hinnad astronoomilise tasemeni. Lisaks ei ole madalaima kategooria hinnad saadaval rahvuslikele alaliitudele, sest FIFA otsustas need piletid panna üldmüüki."

Kohtumised toimuvad suurtel areenidel, eriti USA-s toimuvad mängud, mis peetakse enamasti ameerika jalgpalliks mõeldud areenidel. Dallase AT&T Stadium mahutab lausa 94 000 fänni, väikseim staadion on 45 000 pealtvaatajaga BMO Field Torontos.

"Esmakordselt MM-i ajaloos ei ole alagrupimängudel ühtset hinda. FIFA on otsustanud kehtestada hinnapoliitika, mis sõltub ebamäärastest kriteeriumidest nagu mängu arvatav nõudlus. Erinevate koondiste toetajad peavad seega maksma oma tiimi nägemiseks ebavõrdseid summasid," lisas fännide ühendus, kes nõudis, et FIFA peataks piletimüügi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

