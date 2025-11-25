FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

Portugali jalgpallikoondisel on järgmisel suvel peetava MM-i eel üks mure vähem. Eelviimases valikmängus punase kaardi teeninud Cristiano Ronaldo ei pea täiendava karistuse pärast enam muretsema ja saab alates esimesest alagrupikohtumisest meeskonda aidata.

Ronaldo kostitas 13. novembril 0:2 Iirimaale kaotatud mängus võõrustajate kaitsjat Dara O'Shead küünarnukilöögiga ning talle näidati VAR-i abiga punast kaarti. Kohustusliku ühemängulise keelu kandis 40-aastane Ronaldo ära viimases alagrupikohtumises, kus Portugal alistas 9:1 Armeenia, kindlustas alagrupis esikoha ja ühes sellega MM-pääsme, vahendab Soccernet.ee.

Tavaliselt määratakse aga vägivaldse käitumise eest lisakaristusi, mis oleks tähendanud, et Ronaldo oleks pidanud suvisel MM-il ühe või isegi mitu mängu vahele jätma. Nüüd teatas FIFA, et talle määrati küll kahemänguline lisakaristus, ent seda kõigest tingimisi. Samas peab Ronaldo terve aasta jooksul edaspidiseid rikkumisi vältima, muidu keeld jõustub.

BBC andmetel mängis sellise otsuse langetamises rolli asjaolu, et koondise eest 226 mängu pidanud ja 143 väravat löönud Ronaldo jaoks oli tegu esimese korraga, mil ta koondisesärgis punase kaardi teenis.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.