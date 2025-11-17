X!

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

Jalgpall
Erling Haaland ja Norra jalgpallikoondis
Erling Haaland ja Norra jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Norra jalgpallikoondis kindlustas MM-valiksarjas Itaalia üle teisel poolajal kindla võidu ning pääses esimest korda pärast 1998. aastat finaalturniirile.

Itaalia võõrustas I-grupi viimast kohtumist ja läks 11. minutil Francesco Pio Esposito tabamusest ka juhtima. Võõrustaja eduseis püsis kuni 63. minutini, aga siis paugutas Antonio Nusa kauni viigivärava.

Teisel poolajal suurepärase energiaga mänginud Norra väravajaht jätkus ning 78. minutil viis Erling Haaland nad juhtima. Itaallased mängisid pärast seda palli lahti, aga puterdasid selle koha külalistele ja Haaland sai 79. minutil kirja oma teise värava.

Võidule pani punkti Jorgen Strand Larsen, kes pääses kolmandal üleminutil jooksma ja sahistas neljandat korda Itaalia väravavõrku, kindlustades Norrale vinge 4:1 võidu ja pileti MM-finaalturniirile.

Norra võitis alagrupis kõik kaheksa mängu, kogudes 24 punkti. Itaalia sai kirja 18 punkti, aga peab edasipääsu jahtima play-off'is. Iisrael kogus 12 silma, Eesti koondis sai neli ning Moldova teenis ühe punkti.

Portugali koondis teenis hiiglasliku võidu, kui alistas kodupubliku ees Armeenia lausa 9:1. Ilma Cristiano Ronaldota mänginud Portugali eest said kübaratriki kirja kaks meest: Manchester Unitedi liider Bruno Fernandes ja PSG noor täht Joao Neves. Portugallased kindlustasid ühtlasi MM-pileti, sama tegid ka inglased, kes alistasid võõrsil Albaania 2:0.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

15.11

Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks

15.11

Portugaliga viigistanud noortekoondis sai punkti ka Belgialt

15.11

Lillemäe: tahame, et keegi tuleks ja astuks kandadele

15.11

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

15.11

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

15.11

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

15.11

Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

15.11

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

14.11

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

sport.err.ee uudised

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu Uuendatud

16.11

ETV spordisaade, 16. november

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

16.11

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

16.11

Christopher Kalev eduka etteaste järel: ilmselt üks elu paremaid uisusõite

16.11

Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

16.11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla Uuendatud

16.11

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida Uuendatud

16.11

Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

16.11

Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

16.11

Panter sai Leedus kaks kaotust

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

loetumad

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

16.11

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

15.11

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo