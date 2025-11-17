Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

Itaalia võõrustas I-grupi viimast kohtumist ja läks 11. minutil Francesco Pio Esposito tabamusest ka juhtima. Võõrustaja eduseis püsis kuni 63. minutini, aga siis paugutas Antonio Nusa kauni viigivärava.

Teisel poolajal suurepärase energiaga mänginud Norra väravajaht jätkus ning 78. minutil viis Erling Haaland nad juhtima. Itaallased mängisid pärast seda palli lahti, aga puterdasid selle koha külalistele ja Haaland sai 79. minutil kirja oma teise värava.

Võidule pani punkti Jorgen Strand Larsen, kes pääses kolmandal üleminutil jooksma ja sahistas neljandat korda Itaalia väravavõrku, kindlustades Norrale vinge 4:1 võidu ja pileti MM-finaalturniirile.

Norra võitis alagrupis kõik kaheksa mängu, kogudes 24 punkti. Itaalia sai kirja 18 punkti, aga peab edasipääsu jahtima play-off'is. Iisrael kogus 12 silma, Eesti koondis sai neli ning Moldova teenis ühe punkti.

Portugali koondis teenis hiiglasliku võidu, kui alistas kodupubliku ees Armeenia lausa 9:1. Ilma Cristiano Ronaldota mänginud Portugali eest said kübaratriki kirja kaks meest: Manchester Unitedi liider Bruno Fernandes ja PSG noor täht Joao Neves. Portugallased kindlustasid ühtlasi MM-pileti, sama tegid ka inglased, kes alistasid võõrsil Albaania 2:0.