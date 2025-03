2026. aasta jalgpalli MM-i finaali poolajal toimub vaheetendus

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino teatas, et 2026. aastal New Jerseys toimuval jalgpalli MM-i finaalmängul viiakse poolajal läbi Super Bowlile sarnanev vaheetendus.

Infantino kõneles kolmapäeval Texases toimunud konverentsil FIFA meediapartneritega ning teatas, et järgmisel aastal USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuva MM-i finaalmängu poolajal toimub vaheetendus. "See on jalgpalli MM-i jaoks ajalooline hetk ning sobib maailma suurimale spordisündmusele," kirjutas Infantino ühismeedias.

Vaheaja-show'd ei ole USA publikule kuigi võõrad, sest Ameerika jalgpalli profiliiga finaalmängu ehk Super Bowli poolaegu on sisustatud esinemistega juba aastakümneid. 1990-ndatel sai aga alguse traditsioon, kus Super Bowli poolajal tuuakse esinema tõelised popstaarid.

Aastate jooksul on laval käinud tähed nagu Michael Jackson, Prince, Diana Ross, U2 ning Bruce Springsteen. Tänavu veebruaris esines Super Bowli poolajal räppar Kendrick Lamar, kellega liitusid SZA, Samuel L. Jackson ning Serena Williams.

FIFA ei ole ametlikult uudse show kohta lisainfot avalikustanud, kuid Infantino kinnitas kolmapäevase postituses, et esinemine toimub ning esinejat aitavad otsida bändi Coldplay eestvedajad Chris Martin ja Phil Harvey. Coldplay esines ise Super Bowli poolajal 2016. aastal.

Lisaks teatas FIFA president, et jalgpall võtab MM-i viimaseks nädalavahetuseks New Yorgi kuulsa Times Square'i üle.