Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

Kariibi meres paiknevast Curacaost sai väikseim riik, mis kvalifitseerunud jalgpalli MM-finaalturniirile, kui valiksarja viimases mänguvoorus mängiti võõrsil Jamaicaga väravateta viiki.

Seega sai Curacao Põhja- ja Kesk-Ameerika valikturniiril B-alagrupis 12 punktiga esikoha, pääsedes otse MM-ile. Jamaica lõpetas nende järel 11 punktiga teisena ja püüab MM-piletit play-off'ist.

Seni oli väikseim MM-ile pääsenud riik Island, kuid Curacao on neist oluliselt väiksem – saare pindala on 444 ruutkilomeetrit, viimase rahvaloenduse andmeil elab seal ligi 156 000 inimest. Kuni 2010. aastani kuulus Curacao Hollandi Antillide koosseisu, kuid selle haldusüksuse kaotamisel sai Curacaost omavalitsuslik ala, mis kuulub Madalmaade kuningriigi koosseisu. Kümme aastat tagasi oldi FIFA maailma edetabelis 150. real, nüüdseks on nad tõusnud 82. kohale.  

Curacao peatreener on Dick Advocaat ja 78-aastasest hollandlasest saab MM-finaalturniiri vanim peatreener.

Jamaica lõpetas mängu Curacao vastu kümnekesi, kui Jonathan Russell teenis kuue minuti jooksul kaks kollast kaarti. Üleminutitel teenis Jamaica penalti, aga pärast videokorduse ülevaatamist penaltit siiski ei määratud ja nii lõppes mäng väravateta viigiga. Jamaica koondise peatreener Steve McLaren pani mängu järel ameti maha. "Ma arvan, et parim, mis ma saan teha, on kõrvale astuda. Küll nad saavad märtsis hakkama," viitas McLaren play-off'ile. Viimati mängis Jamaica MM-finaalturniiril 1998. aastal. "Meil ei õnnestunud enda eesmärki täita ja otse MM-ile pääseda. Juhina pean võtma vastutuse ja tegema otsuseid, mis on meeskonnale parimad. Pärast pikka järelemõtlemist ja ausat hinnangut, kus me oleme ja kuhu peame jõudma, olen otsustanud ameti maha panna."

Teisel väikeriigil Surinamel ei õnnestunud otse MM-ile pääseda, kuna viimases voorus jäädi võõrsil 1:3 alla Guatemalale, samas kui Panama alistas kodus 3:0 El Salvadori. Nii lõpetas Panama A-alagrupi täisedu ja 12 punktiga ja Suriname oli üheksa punktiga teine ehk saab MM-piletit püüda play-off'ist.

C-alagrupist pääses otse MM-ile Haiti, kogudes 11. punkti. Viimases mänguvoorus alistasid nad kodus 2:0 Nicaragua. Honduras mängus viimases voorus väravateta viiki Costa Ricaga, aga kolme alagrupi teise koha meeskondade võrdluses jäi Jamaicale ja Surinamele alla ehk nende jaoks on valiksari lõppenud ja MM-kohta nad püüda ei saa.

Tulemused:

Guatemala – Suriname 3:1
Panama – El Salvador 3:0
Jamaica – Curacao 0:0
Trinidad ja Tobago – Bermuda 2:1
Costa Rica – Honduras 0:0
Haiti – Nicaragua 2:0

Toimetaja: Maarja Värv

