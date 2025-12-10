X!

Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

Jalgpall
Donald Trump ja Gianni Infantino
Donald Trump ja Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX / PA
Jalgpall

Ülemaailmne mittetulundusühing FairSquare on esitanud kaebuse rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) eetikakomisjonile. Kaheksa lehekülge pikas tekstis süüdistatakse alajuhti erapoolikus ja politiseeritud käitumises.

Kaebuses on kesksel kohal Infantino ülevoolav kiitus Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi aadressil ja maailma jalgpalli juhtorganilt Trumpile antud esimene omataoliline FIFA rahupreemia, vahendab The Athletic.

Rahvusvaheline jalgpalliliit on seni rõhutanud spordi ja poliitika lahushoidmist, kuid FairSquare'i hinnangul mindi sellega möödunud nädalal jalgpalli MM-finaalturniiri loosimisel üle piiri.

Järgmise aasta maailmameistrivõistlused toimuvad Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos ning loosimisel olid kohal ka Mehhiko president Claudia Sheinbaum ja Kanada peaminister Mark Carney, kuid enim sai tähelepanu Trump, kellele anti protseduuri käigus üle ka preemia.

Kaebuses viitas FairSquare FIFA enda neutraalsuse taotlusele, mille kohaselt peaks organisatsioon suhetes valitsusasutustega jääma poliitiliselt neutraalseks. Infantino lobistas aga juba aasta alguses Trumpi, et viimane saaks Iisraeli ja Gaza konflikti käsitlemise eest Nobeli rahupreemia.

See preemia läks siiski Venezuela esindajale Maria Corina Machadole, aga FIFA teatas kuu aja eest, et loob oma rahupreemia tunnustamaks isikuid, kes on "rahu nimel astunud erakordseid samme ja teinud erakorralisi tegusid ning on seeläbi ühendanud inimesi üle maailma."

Loosimistseremoonial andis Infantino Trumpile üle kuldse trofee, medali ja tunnistuse. "See on sinu auhind, see on sinu rahupreemia," sõnas Infantino seda tehes. FIFA näitas ka videot, mis puudutas Trumpi mõningaid rahupüüdlusi.

FIFA eetikakomisjon võib määrata rikkumiste korral hoiatuse, noomituse ja ka rahatrahvi. Karmimal juhul võidakse süüdlusele määrata kohustus läbida spetsiaalne koolitus või jalgpallis tegutsemise keeld.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:51

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

15:16

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

14:29

Inglismaa leidis kontrollmängude vastased maailma 20 parema seast

14:01

Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

09.12

Surve all Alonso: jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda

09.12

Paskotši koduklubi peatreener liitus liigarivaaliga

09.12

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09.12

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

sport.err.ee uudised

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

20:48

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

20:51

TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu Uuendatud

19:57

Vibulaskmise sisekarikavõistlustel püstitati mitu Eesti rekordit

19:21

NFL-i tiim tõi 44-aastase vanaisa oma hooaega päästma

18:44

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

18:06

Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

17:29

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

16:51

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

16:02

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

15:45

Kerese malemajas hakatakse selgitama vabariigi paremaid

15:16

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

14:29

Inglismaa leidis kontrollmängude vastased maailma 20 parema seast

14:01

Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

13:29

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

13:06

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

12:43

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

loetumad

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

10:57

Rovanperä avapäev vormeliroolis läks lörri

12:43

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

16:02

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

09:30

Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

09.12

Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

08:50

NBA karikavõistlustel selgus esimese poolfinaali koosseis

08:14

Taani ei lubanud Eesti saalihokinaiskonda MM-i veerandfinaali

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo