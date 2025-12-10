Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

Ülemaailmne mittetulundusühing FairSquare on esitanud kaebuse rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) eetikakomisjonile. Kaheksa lehekülge pikas tekstis süüdistatakse alajuhti erapoolikus ja politiseeritud käitumises.

Kaebuses on kesksel kohal Infantino ülevoolav kiitus Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi aadressil ja maailma jalgpalli juhtorganilt Trumpile antud esimene omataoliline FIFA rahupreemia, vahendab The Athletic.

Rahvusvaheline jalgpalliliit on seni rõhutanud spordi ja poliitika lahushoidmist, kuid FairSquare'i hinnangul mindi sellega möödunud nädalal jalgpalli MM-finaalturniiri loosimisel üle piiri.

Järgmise aasta maailmameistrivõistlused toimuvad Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos ning loosimisel olid kohal ka Mehhiko president Claudia Sheinbaum ja Kanada peaminister Mark Carney, kuid enim sai tähelepanu Trump, kellele anti protseduuri käigus üle ka preemia.

Kaebuses viitas FairSquare FIFA enda neutraalsuse taotlusele, mille kohaselt peaks organisatsioon suhetes valitsusasutustega jääma poliitiliselt neutraalseks. Infantino lobistas aga juba aasta alguses Trumpi, et viimane saaks Iisraeli ja Gaza konflikti käsitlemise eest Nobeli rahupreemia.

See preemia läks siiski Venezuela esindajale Maria Corina Machadole, aga FIFA teatas kuu aja eest, et loob oma rahupreemia tunnustamaks isikuid, kes on "rahu nimel astunud erakordseid samme ja teinud erakorralisi tegusid ning on seeläbi ühendanud inimesi üle maailma."

Loosimistseremoonial andis Infantino Trumpile üle kuldse trofee, medali ja tunnistuse. "See on sinu auhind, see on sinu rahupreemia," sõnas Infantino seda tehes. FIFA näitas ka videot, mis puudutas Trumpi mõningaid rahupüüdlusi.

FIFA eetikakomisjon võib määrata rikkumiste korral hoiatuse, noomituse ja ka rahatrahvi. Karmimal juhul võidakse süüdlusele määrata kohustus läbida spetsiaalne koolitus või jalgpallis tegutsemise keeld.