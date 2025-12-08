Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

Sellega karmistatakse varasemalt kasutusel olnud korda, mille järgi peab tegema nii esimese kui ka teise poolaja 30. minutil joogipausi juhul, kui mängu alates ületas temperatuur 31 kraadi piiri.

Nüüdse korra järgi tehakse mõlema poolaja 22. minutil ja seda sõltumata ülejäänud asjaoludest. "Iga mängu puhul, olenemata sellest, kus mängitakse, kas seal on katus või mis on temperatuur, on kolmeminutiline joogipaus," andis turniiri USA tegevjuht Manolo Zubiria teada.

Suur kuumus valmistas muret tänavu suvel Ameerika Ühendriikides peetud klubide maailmameistrivõistlustel ajal, mil mitmed pärastlõunased mängud toimusid väga kuumas ilmas.

Septembris avaldasid organisatsioonid Foortball fo the Future, Common Goal ja Jupiter Intelligence uuringuraporti, kus leiti, et 16 maailmameistrivõistluste toimumiskohast koguni kümme on väga suure riskitasemega.

"Joogipauside kasutamine on osa sihipärasest püüdlusest tagada mängijatele parimad võimalikud tingimused, tuginedes varasemate turniiride, sealhulgas hiljutiste FIFA klubide maailmameistrivõistluste kogemusele," lisas FIFA pühapäevases avalduses.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad järgmise aasta 11. juunist 19. juulini Kanadas, Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides.