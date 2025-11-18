Saksamaa ja Holland lunastasid pääsme MM-ile

Saksamaa alistas A-valikgrupi viimases voorus Slovakkia 6:0. Kaks väravat kirjutati Leroy Sane nimele, seejuures mõlemale tema tabamusele tegi eeltöö Florian Wirtz. Ühe värava lisasid Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ja Assan Ouedraogo.

Sama grupi teises kohtumises sai Põhja-Iirimaa 1:0 jagu Luksemburgist. Võiduvärav sündis avapoolaja lõpus Jamie Donley penaltist.

Saksamaa kogus grupi võitjana 15 punkti, Slovakkia sai 12 punktiga teise koha, Põhja-Iirimaa oli üheksa punktiga kolmas ning Luksemburgil jäi punktiarve avamata. Slovakkia ja Põhja-Iirimaa jätkavad MM-pileti püüdmist play-off'is.

G-valikgrupis lõpetas 20 punktiga esikohal Holland, kes oli viimases voorus kodus 4:0 üle Leedust. Kodumeeskonna viis avapoolajal juhtima Tijjani Reijnders ning teisel poolajal said jala valgeks Cody Gakpo, Xavi Simons ja Donyell Malen.

Sellest valikgrupist pääses play-off'i Poola, kes sai võõrsil 3:2 võidu Malta üle. Poolakate võiduvärava eest hoolitses 85. minutil Piotr Zielinski. Hollandi ja Poola järel jäi kolmandaks Soome (10 p), neljas oli Malta (5 p) ja viiendana lõpetas Leedu (3 p).

L-valikgrupis oli juba varem koha MM-finaalturniirile taganud 2018. aasta finalist Horvaatia. Viimases voorus saadi Ivan Perišici, Kristijan Jakici ja Nikola Vlašic väravatest 3:2 jagu Montenegrost. Teise koha ja pääsu play-off'i sai Tšehhi, kes seljatas koduväljakul Gibraltari 6:0. Kahele paremale järgnesid Fääri saared (12 p), Montenegro (9 p) ja Gibraltar (0 p).

Teisipäeval mängitakse viimased valikmängud viies valikgrupis.