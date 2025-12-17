FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

Eelmisel nädalal avalikustas BBC, et järgmisel suvel Põhja-Ameerikas toimuva jalgpalli MM-i piletite hinnad on oodatust ning eelmistest MM-idest mitu korda kallimad. Näiteks finaali kõige odavamad piletid algavad 3500 eurost, mis on enam kui seitse korda kallim kui Kataris toimunud MM-il.

Hirmkallid piletid tekitasid mõistagi palju pahameelt, mistõttu teatas FIFA teisipäeval, et iga mängu jaoks tulevad müüki 2000 piletit, mille hinnad algavad 60 dollarist ehk 51 eurost.

Soodsamad piletid on saadaval kõigiks 104 finaalturniiri mänguks, kuid neid pileteid saavad soetada ainult MM-ile kvalifitseerunud koondiste fännid.

Euroopa jalgpallifänne esindava ühenduse FSE juht Ronan Evain ütles Reutersile, et FIFA astus teisipäevase otsusega sammu õiges suunas, kuid endiselt on mitmeid murekohti.

Evain tõi ühe näitena, et piletite jagamisel puudub endiselt läbipaistev süsteem. FIFA sõnul saavad alaliidud ise paika panna kriteeriumid, mille alusel jagatakse soodsamaid pileteid.

Teise näitena tõi Evain välja ligipääsetavuse erivajadustega fännide jaoks, kes peavad vajadusel lisaks enda piletile soetama ka lisapileti nende saatja jaoks.

USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuv MM-finaalturniir algab järgmise aasta 11. juunil. Tiitlit hakkab kaitsma Argentina koondis.