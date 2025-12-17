X!

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

Jalgpall
Mehhiko jalgpallikoondise fännid.
Mehhiko jalgpallikoondise fännid. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) võttis jalgpallifännide pahameelt kuulda ja paiskas müüki soodsama hinnaga MM-i piletid.

Eelmisel nädalal avalikustas BBC, et järgmisel suvel Põhja-Ameerikas toimuva jalgpalli MM-i piletite hinnad on oodatust ning eelmistest MM-idest mitu korda kallimad. Näiteks finaali kõige odavamad piletid algavad 3500 eurost, mis on enam kui seitse korda kallim kui Kataris toimunud MM-il.

Hirmkallid piletid tekitasid mõistagi palju pahameelt, mistõttu teatas FIFA teisipäeval, et iga mängu jaoks tulevad müüki 2000 piletit, mille hinnad algavad 60 dollarist ehk 51 eurost.

Soodsamad piletid on saadaval kõigiks 104 finaalturniiri mänguks, kuid neid pileteid saavad soetada ainult MM-ile kvalifitseerunud koondiste fännid.

Euroopa jalgpallifänne esindava ühenduse FSE juht Ronan Evain ütles Reutersile, et FIFA astus teisipäevase otsusega sammu õiges suunas, kuid endiselt on mitmeid murekohti.

Evain tõi ühe näitena, et piletite jagamisel puudub endiselt läbipaistev süsteem. FIFA sõnul saavad alaliidud ise paika panna kriteeriumid, mille alusel jagatakse soodsamaid pileteid.

Teise näitena tõi Evain välja ligipääsetavuse erivajadustega fännide jaoks, kes peavad vajadusel lisaks enda piletile soetama ka lisapileti nende saatja jaoks.

USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuv MM-finaalturniir algab järgmise aasta 11. juunil. Tiitlit hakkab kaitsma Argentina koondis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:33

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

09:40

Chelsea tagas esimesena koha poolfinaalis

16.12

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

16.12

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

16.12

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

16.12

Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

16.12

Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

sport.err.ee uudised

14:05

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

13:33

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

11:47

Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

10:46

Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

10:09

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

09:40

Chelsea tagas esimesena koha poolfinaalis

09:11

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

08:38

Shiffrinile ei leidunud taas vastast

08:05

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

Keila KK sai tabelisse kolmanda võidu

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

16.12

Margareth Olde kaitses Eesti malemeistri tiitlit

16.12

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

16.12

EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega Uuendatud

16.12

ETV spordisaade, 16. detsember

16.12

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

16.12

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

loetumad

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

08:05

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

16.12

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

16.12

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

16.12

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

16.12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

16.12

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo