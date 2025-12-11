X!

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

Foto: Kuvatõmmis
Viimsi korvpallimeeskonna üks eesmärke on arendada Eesti mängijaid ja seeläbi elavdada ka piirkonna korvpallielu. Selle taustal pole tulemused Eesti-Läti liigas ilmtingimata esmase tähtsusega.

Viimsi korvpallimeeskond on võitnud Eesti-Läti liigas hooaja esimesest tosinast mängust kaks, millega paiknetakse 14 meeskonna konkurentsis 12. kohal. Mitmete tasavägiste kohtumiste kõrval on tulnud ka rida enam kui 20-punktilisi kaotuseid. Visatud punktide ja hangitud lauapallide näitajatelt kuulutakse liigas tagumiste sekka.

"Me ikkagi jääme laiuse, pikkuse ja tugevusega seal [korvi] all alla," tõdeb Viimsi peatreener Valdo Lips. "See on ühest küljest noorusest, aga teisest küljest eks tegelema sellega ka palju, et saada seda massi juurde. See on üks probleem. Ma neid keskmisi vanuseid ei ole vaadanud, aga nad on kindlasti noored."

Kui ainus välismängija, 27-aastane Kevin Baker, kõrvale jätta, siis Viimsi korvpallurid on vanuses 17 kuni 25 eluaastat. Meeskonna ühe liidri Kaspar Kuusmaa sõnul jääbki neil sageli puudu kogemustest ja see tuli esile ka 69:99 kaotusmängus Valmierale.

"Me mängime kiirelt. Saame üllatada vastaseid, kui nad ei ole selleks valmis. Võib-olla millega jääme alla, on vanus. Meil ei ole kogenud mehi, kes aitaks täpselt sellistes olukordades välja," sõnas Kuusmaa pärast kaotust Valmierale.

Lips ütleb, et teda motiveerib tegutsema just võimalus töötada mängijatega, kes pole veel päris tipus, aga kellel on potentsiaal ja võimalus jõuda kõrgemale.

"Kahjuks see areng ei käi lineaarselt," tõdes Lips. "Siin mingi periood oli meil väga ilus võistkonnana, head individuaalsed sähvatused ja mängud, aga kahjuks see areng käib pigem selliste hüpetega. Praegu tundub, et oleme natuke seisma jäänud, aga töötame kindlasti selle nimel, et see areng jälle spiraalina edasi läheks."

"Meid motiveerib see, et kunagi tulevikus on võimalik samm edasi teha kuskile kõrgemasse liigasse. See on alles algus siin paljudele mängijatele nende karjääris. Me töötame selle nimel, et tulevikus teha samm edasi," lisas Kuusmaa.

Toimetaja: Anders Nõmm

